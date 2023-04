L’ancien président américain a qualifié ce mercredi son inculpation d'” insulte à la nation”. “Le seul crime que j’ai commis, c’est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire”, a assuré l’ancien président américain devant ses partisans. Un peu plus tôt, Trump a plaidé non coupable de falsifications de documents comptables.

2. Romelu Lukaku victime de cris racistes, le joueur réagit et reçoit du soutien

Situation chaotique lors du match de Coupe d’Italie entre l’Inter et la Juventus. Le n°10 des Diables, victimes de cris racistes depuis sa montée au jeu, a répondu à ses détracteurs en égalisant sur penalty, puis en célébrant face aux supporters turinois un doigt sur la bouche et l’autre contre le front en salut militaire. La célébration n’a pas plus à l’arbitre qui lui a adressé un deuxième carton jaune synonyme d’exclusion. Depuis, Big Rom a réagi sur les réseaux sociaux en demandant à la ligue italienne de prendre des mesures sérieuses contre le racisme. L’attaquant des Diables a aussi reçu le soutien de son club, de plusieurs grands noms du football, ainsi que de la FIFA.

3. Silvio Berlusconi hospitalisé en soins intensifs à Milan pour un problème cardiaque

L’ex-chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, octogénaire à la santé déclinante, a été hospitalisé en soins intensifs mercredi à Milan pour des problèmes cardiaques.

4. Salah Abdeslam prend la parole au procès des attentats de Bruxelles : “Ma présence dans ce box est une injustice”

Les interrogatoires des accusés ont débuté ce mercredi 5 avril 2023 au procès des attentats de Bruxelles. Salah Abdseslam s’est déjà défendu : ” Ma présence dans ce box est une injustice”, s’est insurgé l’accusé. “Je n’ai pas participé à ces faits-là. Le projet d’attaques à Bruxelles a démarré après mon arrestation. Lors de ces premiers interrogatoires, la présidente s’est aussi demandé ce que faisait Hervé Bayingana dans le box des accusés.

5. Le gouvernement wallon a présenté le bilan de son plan de relance, un an plus tard

L’ensemble des ministres du gouvernement wallon a présenté à Namur ce mercredi 05 avril 2023 les 5 grands objectifs chiffrés qu’ils se sont fixés à l’horizon 2030.