Emmanuel Macron et Urusula Von der Leyen à Pékin pour sauvegarder les intérêts économiques européens

Plus généralement, l’Europe, "nain" démographique par rapport au géant asiatique, n’en reste pas moins un partenaire commercial non-négligeable, et l’inverse est tout aussi vrai. "Compte tenu de sa taille et de son influence mondiale, il est positif que l’économie chinoise ait finalement rouvert après le COVID-19. Il est bon que nos concitoyens, entreprises et diplomates puissent à nouveau échanger ", déclarait la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen fin mars, lors d’un discours au Mercator institute for China Studies (MERICS), un groupe de réflexion (Think Tank) spécialisé dans la politique socio-économique chinoise et ses impacts.

Faire passer le message

Pour l’occasion, Von der Leyen est justement du voyage avec le président français. Et il y a fort à parier qu’elle a un message précis à faire passer. "Il est clair que nos relations sont devenues plus distantes et plus difficiles ces dernières années", a-t-elle ainsi concédé auprès du MERICS. "Nous assistons depuis un certain temps à un durcissement très délibéré de la position stratégique globale de la Chine. Et cela s’accompagne désormais d’une multiplication d’actions de plus en plus affirmées", a rappelé Von der Leyen, citant la récente visite de Xi Jinping à Moscou, où "l’amitié sans limite" envers le maître du Kremlin a publiquement été vantée par le président chinois.

Toutefois, même si les Européens aiment à penser que la Russie dépend plus de la Chine que l’inverse, l’inquiétude est sérieuse et la dissention des liens diplomatiques, nourrie par la guerre en Ukraine et les tensions autour de Taïwan (lire ci-contre), se fait lourdement sentir. Y compris du côté Français : alors que le pays dispose, depuis 2012, d’une fondation dédiée à la lubrification des liens avec Pékin (la France-China foundation), celle-ci n’est pas du voyage cette fois-ci. Ce qui a de quoi étonner, vu le profil des personnalités qui y siègent, entre d’anciens Premiers ministres (Jean-Pierre Raffarin, Édouard Philippe) et grands patrons (Jean-Paul Agon pour L’Oréal, Sébastien Bazin, pour le groupe Accor, Gérard Mestrallet, Engie). "Nous sommes en train de lancer une structure plus importante qui s’appelle la fondation France-Asie", avance-t-on au sein de la fondation, évoquant un "problème de date" avant un gala d’inauguration de la nouvelle fondation du côté de… l’Inde. Le timing est certainement dû au hasard.