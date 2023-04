Quand il est administré à une personne qui a déjà dans le cerveau des plaques amyloïdes caractéristiques de la maladie d’Alzheimer mais pas de symptômes de déclin cognitif, ou quand elle est à un stade léger, ce traitement montre une certaine efficacité: il traite les plaques amyloïdes et ralentit le déclin cognitif.

Le traitement n’est pas encore pris en charge par les principales assurances santé américaines, qui attendent l’aboutissement des tests cliniques pour le financer chez leurs affiliés.

Quel gain pour le patient ?

Il ne s’agit pas d’un traitement miracle. "Après 18 mois, les personnes ont évolué de la même façon que des personnes non traitées pendant 13 mois", dit le Pr Hanseeuw, neurologue aux cliniques universitaires saint-Luc.

Ce gain peut sembler anodin à première vue. "Mais si avec un traitement de cinq ans, on peut rentrer en maison de repos un an et demi plus tard, c’est un gain de confort de vie et pour la société. Mais à l’heure actuelle, on ne peut pas encore extrapoler le gain de 5 ans de traitement."

Et pour les symptômes, on fait quoi ?

Le Pr Hanseeuw utilise une métaphore: "Si on imagine que la démence est une forêt qui brûle, alors, la plaque amyloïde est l’allumette, le 1er événement. Si on retire l’allumette quand la forêt brûle, ça ne sert peut-être à rien."

Les symptômes dépendent essentiellement de l’autre lésion, qui contient de la protéine tau dysfonctionnelle, et dont l’extension dans le cerveau est responsable de l’évolution de la maladie. Des essais cliniques visant à bloquer l’extension de la protéine tau sont en cours.

Ici, la métaphore du professeur est celle de l’arrosoir d’eau: un traitement qui peut éteindre l’incendie, mais pas réparer les arbres qui ont brûlé. Un traitement porteur d’espoir, mais pour lequel il n’y a pas encore de preuve chez l’homme

Pour ce traitement visant la protéine tau, il faudra attendre. Le Lecanemab, par contre, pourrait recevoir le feu vert de l’Europe (EMA) pour la fin de l’année 2023. "L’approbation ou le refus de l’EMA (agence européenne des médicaments) devrait tomber fin d’année, et ce n’est qu’à partir de là qu’une demande de remboursement en Belgique pourra être faite. Le temps pour que ce médicament soit remboursé en Belgique, s’il est approuvé par l’EMA, n’est pas connu". précise le neurologue. Il ajoute que le Lecanemab s’administre toutes les deux semaines, en intraveineuse, et coûte 26 000 $ par an aux USA.

L’importance du diagnostic

Le Lecanemab ne pourra aider que les patients avec des troubles cognitifs légers. "Environ la moitié ont une maladie d’Alzheimer prodromale, c’est-à-dire, les 1ers symptômes, environ 5 ans avant la démence. Pour être sûr qu’il s’agit de la maladie d’Alzheimer, il faut confirmer que les troubles cognitifs sont liés à la maladie."

Cette confirmation est possible grâce à deux examens qui ne sont pas remboursés par l’Inami: une ponction lombaire (coût, environ 100 €), ou un pet scan amyloïde, (1 000 €, car le coût du traceur est élevé).

Si le Lecanemab est approuvé par l’EMA, il faudra rembourser les tests de diagnostic, car seulement la moitié des patients montrant des premiers troubles cognitifs ont des plaques amyloïdes dans le cerveau.