Contenir les virus, pour sauver les abeilles ?

Yvon Darignac est, avec son collègue vétérinaire Gilles Grosmond, à la base de cette "découverte". Il ne prétend pourtant pas avoir inventé l’eau chaude mais explique s’être simplement penché spécifiquement sur la santé de l’abeille. Une évidence ? En réalité, la plupart des causes de mortalité des abeilles sont mal détaillées ou ne le sont pas du tout, explique Yvon Darignac, patron de l’entreprise de Solu’nature, qui commercialisent des solutions naturelles alternatives aux pesticides et antibiotiques pour animaux.

Avec Gilles Grosmond et leur équipe de microbiologistes, ils ont donc analysé des abeilles (vivantes) pour connaître les virus dont elles peuvent être porteuses. Avec le laboratoire lyonnais ADNucléis, ils ont développé un test PCR (à l’image de ce qui a été fait pour le covid) pour contrôler le "portage viral" des abeilles. Résultats ? "On en a découvert 7 ou 8 par colonie", explique Yvon Darignac. Avec le champignon Nosema – un parasite bien connu des apiculteurs – ces virus affaiblissent les abeilles et déclenchent une "faim de sucre" qui pousse l’abeille à butiner sans cesse. "Elle s’épuise, ne revient pas à la ruche et meurt."

Avec la mondialisation, il y a des importations d’essaims du monde entier et avec elles celles des virus. Or, la santé chancelante des ruches a augmenté ces importations. "Il y a une trentaine de virus différents chez les abeilles en France." Ils se transmettent par la reine ou entre abeilles, y compris de ruches différentes lorsqu’elles se croisent lors du butinage.

Le diagnostic posé, c’est un remède préventif qui a été mis au point, explique Yvon Darignac. "Un peu comme une barre énergétique qui permet aux abeilles de passer le cap en provoquant une réaction de leur système immunitaire pour lutter contre ces virus", détaille-t-il.

Il s’agit de produits à base d’huiles essentielles et d’oligo-éléments donnés aux abeilles via les sirops de nourrissement.

Les résultats sont spectaculaires, selon les inventeurs de ce protocole sanitaire, puisque cette année (les travaux de recherche ont débuté il y a six ans) la mortalité dans leur rucher expérimental est tombée à zéro, contre 30 à 70% les années précédentes. Yvon Darignac ne prétend pas que la problématique des effondrements de populations d’abeilles est résolue, mais c’est une avancée assure-t-il. "Le problème est plus large, mais il était important aussi de se concentrer sur la santé de l’abeille."