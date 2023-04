La Finlande est devenue ce mardi 4 avril le 31e membre de l’Otan. L’occasion de faire le point sur cette adhésion à l'organisation née il y a 74 ans, à Washington.

2. Découverte de 10 obus sur un chantier à Trois-Ponts, un obus découvert à Luttre

Comme l’indiquent nos confrères de Vedia, c’est une impressionnante trouvaille qui a été faite ce mardi matin par la société de terrassement waimeraise de François Jehae à Trois-Ponts. Pas moins de 10 obus ont été découverts. Dans le même temps, le trafic des trains a été interrompu en début d'après-midi à Luttre en raison de la découverte d'un obus au cours de travaux sur les voies, a indiqué la porte-parole d'Infrabel. La police des chemins de fer a fait évacuer la gare et dressé un périmètre de sécurité en attendant l'intervention du service de déminage.

3. Pays-Bas: un mort et plusieurs blessés graves dans une collision entre 2 trains à Voorschoten

L’accident s’est produit non loin de La Haye: une collision entre un train de passagers et un train de marchandises, survenue durant la nuit de ce lundi à ce mardi 4 avril 2023 à Voorschoten, a fait un mort et plusieurs blessés dont certains graves.

4. Trump attendu au tribunal pour une comparution historique

Donald Trump s'apprête à vivre ce mardi ce qu'aucun autre ancien président américain n'a connu: inculpé dans une affaire de paiement à une star du X, il va comparaître au tribunal à New York lors d'une audience sans précédent qui divise et fascine l'Amérique.

5. Suspect armé à Miss Belgique: libération sous conditions possible pour le suspect de l’attentat déjoué

Faisant état d’une décision de la chambre du conseil de Bruges, l’avocat du suspect de l’attentat déjoué lors de Miss Belgique fait savoir ce mardi que son client peut être remis en liberté sous conditions. Le parquet peut faire appel.