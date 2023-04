Gazelle Punch, les vacances de la colère

"Sur mon chemin de vie, j’ai rencontré des garçons cabossés comme ça, qui n’arrivaient pas à s’exprimer et qui avaient besoin de taper. Ça commence à changer, mais la colère était très associée aux émotions négatives. J’avais envie de dire que parfois la colère est juste, qu’elle est positive et que ça vaut la peine de la gérer sans mettre le feu aux voitures", explique Nancy Guilbert d’une voix très posée, rappelant que les apparences cachent de nombreux brasiers.

Nouveaux modèles

Les garçons et les filles qui ont grandi sans savoir que faire de leur colère, on les retrouve également dans Gazelle Punch. Adultes dévorés, parents défaillants, destructeurs. Mais ils restent en arrière-plan, tapis dans les angoisses de la génération suivante, tandis que d’autres modèles se dessinent via le personnage de Violette et de la bande à fleur de vie qu’elle s’est construite (équithérapeuthe, artistes, éducateurs,…).

Dempsey, ça le bouscule autant qu’un coup, ces punchlines attentionnées, cette confiance placée en lui, ces vieux qui connaissent des morceaux de sa playlist. "Une personne qui n’a pas toujours été comprise, le jour où elle trouve la bonne épaule pour écouter, c’est déconcertant, note l’autrice. J’avais envie de montrer aussi le point de vue de l’adulte. Que les ados sachent que ça nous bouleverse quand ils nous racontent des choses profondes."

Zéro condescendance

Ce n’est pas pour rien que les protagonistes se confient et s’attachent souvent les uns aux autres à coup de vannes. Le "bon sentiment" est dur à exprimer, peut-être encore plus à romancer.

Nancy Guilbert s’y attelle, parlant pêle-mêle de handicap, de neurodiversité, de maladie cardiaque, de sens de l’accueil.

"Il faut zéro condescendance et c’est le plus difficile. Je pense qu’il faut avoir plongé soi-même pour se dire: “voilà comment j’ai envie de l’aborder”. Se demander: “si c’était mon enfant, si c’était ma sœur est-ce que j’aimerais que l’on parle d’elle ou de lui comme ça ?” Le pire pour moi ça serait qu’on me dise non pas que mon histoire n’est pas intéressante, mais que j’étais à côté, dans l’émotion, dans les ressentis." Mais celle qui est effrayée par les sports de combat et s’est approprié la boxe par son champ lexical manie bien l’uppercut ; un coup qui s’élève, du cœur à la tête, en nous laissant un peu sonnés mais peut-être moins KO.

Nancy Guilbert, "Gazelle Punch", Slalom, 384 p., 13 ans.