Un risque de "coup d’État" : En Israël, l’extrême droite obtient "sa" garde nationale

"Pause et négociations"

Après s’être débarrassé de son ministre de la Défense, qui s’était opposé à demi-mot à ladite réforme, Benjamin Netanayahou a fini par temporiser, gelant le processus législatif pour éviter "une guerre civile", selon ses propres termes.

Mais une semaine à peine après cette "pause" contrainte et forcée, les petits arrangements du Premier ministre avec ses alliés d’extrême droite au gouvernement se concrétisent : ceux-ci avaient explicitement menacé de faire exploser la coalition si le Premier ministre ne s’attaquait pas à la cour suprême, perçue comme un repère de "gauchistes" par certains ministres, tel Bezalel Smotrich (Finances) et Itamar Ben Gvir (Sécurité Intérieure).

En échange du report de la réforme, ce dernier a obtenu une "garde nationale" rattachée à son propre ministère, et a priori distincte des forces de police actuelles. Ce nouvel organe sécuritaire est appelé à "gérer, entre autres, divers scénarios d’urgence, la criminalité nationaliste, la lutte contre le terrorisme", indique un communiqué du ministère.

Mais pour certains experts en sécurité israéliens, l’initiative "impliquerait inévitablement des considérations et des intérêts politiques dans l’application et les opérations", préviennent ainsi Alon Levbi et et Meir Alran, respectivement ancien officier dans la police et ancien lieutenant-colonel de réserve, tous deux chercheurs au sein de l’Institut d’études sur la sécurité nationale à Tel-Aviv. "La police n’est pas une armée. Le garde-frontière n’est pas une armée. La garde nationale n’est pas une armée. Le ministère de la Sécurité nationale n’est pas le ministère de la Défense", s’étranglent-ils.

Esquisse de coup d’État

Certains, à l’image de l’ancien chef de la police (2004-2007) Moshe Karadi, vont un cran plus loin, voyant là l’esquisse d’un "coup d’État", y compris contre Netanyahou lui-même. Il "devrait un peu apprendre de l’Histoire et retenir ce qui arrive dans les pays où les politiciens disposent de leurs propres forces armées", a lancé l’ancien policier lors d’un discours au Conseil régional d’Emek Hefer (centre), rapporte le Times of Israel. Ben Gvir est directement pointé du doigt : "Lui, avec ce pouvoir, pourrait prendre le contrôle du bureau du Premier ministre et lancer un coup d’État", averti ce dernier.