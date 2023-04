Sébastien Desclée nouveau directeur général d’IPM Group

IPM Group édite L’Avenir, La Libre Belgique, La Dernière Heure, Paris Match Belgique, Moustique. IPM Group possède également LN24.

"Sébastien coche toutes les cases, il a une grande connaissance des médias digitaux, c’est un leader charismatique et il a une solide expérience de gestionnaire", explique François le Hodey, administrateur délégué de IPM.

"Je suis très enthousiaste de rejoindre un groupe engagé dans une profonde transformation digitale avec des marques de presse iconiques", a précisé de son côté Sébastien Desclée.

À la sortie de ses études d’économie et de gestion à l’UCL, Sébastien Desclée rejoint en 2000 Procter & Gamble où pendant 7 ans il a exercé successivement des responsabilités financières et puis de marketing. En 2007, il est nommé managing director de l’agence Publicis, ce sera sa première responsabilité de direction générale. En 2011, ses responsabilités s’élargissent, il devient le CEO de l’ensemble consolidé Publicis et Duval Guillaume.

En 2013 c’est le grand saut dans l’international, Sébastien Desclée rejoint un groupe américain de communication, FCB (Interpublic) avec la responsabilité de Président International & Alliances. Il est responsable d’un réseau de 70 bureaux sur 5 continents. Sa mission est de renforcer la cohérence entre ces agences, d’assurer qu’elles aient une gamme de services et produits performants et créatifs, qu’elles arrivent à recruter les meilleurs talents, et que le réseau revienne à la profitabilité.

Depuis 2021, Sébastien est le CEO de FCB en Nouvelle Zélande, responsabilité complétée en 2022 avec la coordination des relations entre les 60 bureaux franchisés à travers le monde de FCB. À Auckland et Wellington, il mène une équipe de 170 personnes, accélère la transformation de l’agence dans les technologies et les datas, et positionne l’entreprise sur une trajectoire de rentabilité et de croissance l’ordre de 15%.