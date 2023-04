Pétrole : "La voie vers un statut unique employés-ouvriers a été tracée"

Inventaire des conventions existantes, rédaction de textes : cette fusion est le résultat de deux ans et demi de travail. Mais finalement, quel est l’intérêt d’une telle démarche ? "Nous réunissons ouvriers et employés au sein d’un même organe afin de renforcer la concertation sociale et ce, au-delà des différences de statut entre les travailleurs", estime Andrea Della Vecchia de la FGTB Pétrole.

"Il faut savoir qu’il existe environ 140 commissions paritaires différentes, explique Jean-Marc Lepied, secrétaire national CNE. Pour chacune d’entre elles, il faut un président qui provient du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. On a parfois des commissions paritaires pour 50 travailleurs seulement.

L’idée du SPF Emploi serait dès lors de tendre vers une simplification de ces instances. "Il faut bien préciser que cette fusion au sein du secteur pétrolier émane d’une démarche volontaire des partenaires sociaux de ce secteur, nuance Sophie Rosman, présidente de cette commission paritaire. Il est toutefois vrai que, sous le gouvernement précédent, on a eu un appel du ministre à réformer le paysage partiaire."

Il n’y a cependant aucune consigne spécifique de la part du SPF Emploi : ce sont toujours les partenaires sociaux qui prennent la décision de fusionner, ou pas. Le Service public fédéral peut, par contre, les soutenir en apportant un appui juridique. Il se tient également à la disposition des parties, et peut les engager à réfléchir à l’éventualité d’une fusion, dans l’optique de conserver un dialogue social de qualité.

"La fusion a été relativement rapide dans le secteur du pétrole, étant donné que les conventions dans le secteur étaient plus ou moins équivalentes entre ouvriers et employés. En réalité, on négociait déjà ensemble depuis longtemps..." réagit Jean-Marc Lepied.

D’autres fusions à venir ?

D’autres secteurs, comme la chimie ou l’industrie alimentaire, fonctionnent également avec deux commissions paritaires (ouvriers et employés) pour un même domaine d’activité. Celles-ci pourraient donc, éventuellement, n’en faire qu’une seule.

Le SPF Emploi ne s’avance cependant pas à ce sujet. Si des réflexions sont en cours dans certains secteurs, elles ne devraient de toute façon pas aboutir avant les élections sociales de 2024.

Les secteurs qui disposent de commissions "en miroir", à l’instar du pétrole, pourraient néanmoins franchir le pas dans quelques années. Il en va de même pour les plus petites commissions paritaires, qui pourraient également fusionner.

Pour les syndicats, "la voie vers un statut unique a en tout cas été tracée " par le secteur pétrolier. "C’est effectivement un premier pas vers l’harmonisation des statuts, appuie Sophie Rosman. Mais attention, il existe tout de même encore des conditions de travail spécifiques. Ce n’est pas parce qu’on est dans une seule commission paritaire que l’on va brader ou changer les droits des travailleurs, notamment en termes de barèmes. Par contre, si je prends l’exemple de la prime syndicale, il y avait encore une petite différence suivant le statut. On se dit ici qu’elle n’a plus sa raison d’être. Avec une seule commission paritaire, l’idée est tout de même de lisser certaines différences, et d’aller vers une certaine harmonisation."