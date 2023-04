Loi sur les repentis: le ministre veut une utilisation plus régulière du régime

Convaincu que ce régime peut permettre d’atteindre les réseaux de grande criminalité, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, vient de donner un coup d’accélérateur à la procédure afin qu’elle soit utilisée plus facilement et plus régulièrement par les procureurs du roi. "Avec cette modification de la loi, nous donnons une nouvelle vigueur au régime des repentis et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour intensifier la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme ", explique le ministre de la Justice. Un projet de loi visant à revoir le texte sur les repentis vient ainsi d’être voté au conseil des ministres.

Réduction de peine pour les "balances"

Comment fonctionne ce système ? La loi permet au procureur du roi d’accorder une réduction de peine ou une peine alternative à un suspect en échange de révélations sur le dossier.

Si on se réfère au Qatargate, ce sont les informations fournies par Panzeri qui ont abouti à l’incarcération de l’eurodéputé belge Marc Tarabella.

Cette méthode est souvent citée pour avoir fait ses preuves afin de briser les réseaux de la mafia italienne. Cette procédure connue sous le nom de pentiti avait été introduite dans les années 1970.

Dans le collimateur du ministre, ce sont surtout les affaires de terrorisme et de trafic de drogue qui sont visés.

La loi actuelle souffrait de quelques lacunes qui empêchaient une utilisation plus régulière. L’accord ne pouvait être conclu lors de l’enquête préliminaire alors qu’il s’agit d’un moment crucial puisque les autres suspects ne sont pas censés être informés de l’enquête.

Autre faiblesse: le régime des repentis n’est pas applicable aux faits criminels qui relèvent de la cour d’assises.

Deux modifications majeures

Le projet de loi modifiant le Code d’instruction criminelle permettra d’obtenir un régime plus praticable pour les procureurs et tribunaux. Une phase de négociation approfondie avant l’accord entre le repenti et le procureur sera instaurée. Cette facilité permettra au ministère public de mieux évaluer la portée et la nature des révélations du repenti. La modification de la loi permettra aussi au régime des repentis d’être applicable dans les affaires criminelles relevant de la cour d’assises.

À ce stade, le projet de loi va être transmis au Conseil d’État et suivra son cheminement législatif jusqu’au Parlement fédéral.