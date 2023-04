Cette poubelle qui maigrit mais coûte plus cher: les communes face à l’explosion du coût des collectes

Rien n’échappe à l’inflation, et certainement pas le coût de la gestion des déchets. Mais quand les élus des communes d’Orp-Jauche, de Jodoigne, d’Hélécine et d’Incourt ont reçu la réponse à l’appel d’offres lancé par l’intercommunale InBW pour leur nouveau contrat de collecte des déchets, ils sont tombés de leur chaise. L’augmentation par rapport au contrat actuel est de… 110% ! Pour le conseiller communal d’Orp-Jauche et député wallon Olivier Maroy (MR) qui a fait remonter l’info jusqu’au parlement, " c’est la double peine pour les citoyens ". Ils devraient trier plus et paieraient plus cher… " Certes, ces communes passeraient du système de sac à celui du conteneur à puce, mais ça n’explique pas tout."L e sac aussi a beaucoup augmenté", dit Étienne Offergeld, Directeur du département collecte chez In BW. L’intercommunale a d’ailleurs relancé un autre appel en espérant avoir un meilleur prix." Mais ce sera peut-être +100% quand même…", dit-il. Précisant qu’il faut aussi" voir d’où on vient". C’est-à-dire d’un ancien contrat conclu lorsque le covid et la guerre en Ukraine n’avaient pas encore fait exploser les prix.