Acouphènes: le mal invisible qui ronge les victimes des attentats de Bruxelles

Les témoignages, particulièrement ceux des victimes présentes dans le métro, ont confirmé l’analyse formulée par Gérald Van Geert, expert ORL.

Ces troubles de l’ouïe deviennent un véritable handicap permanent. Ces acouphènes, "c’est le pire ", rapportait Virginie.

Autre témoignage, celui de Christelle Giovannetti. La jeune femme était dans la première voiture du métro. Lundi dernier, elle avait témoigné: "Ma perte auditive est définitive, je souffre également d’hyperacousie, et les acouphènes ne partiront sans doute jamais.

Mon mari et mes enfants sont des victimes collatérales de l’ombre. Mon homme a sacrifié sa passion pour la musique et les concerts par respect pour mes angoisses. Quant à mes enfants, je me sens démunie de ne pas les entendre appeler “maman”, la nuit."

Quel est donc ce mal, ce handicap, avec lequel de nombreuses victimes doivent cohabiter de manière contrainte ?

Sénné Gorris est le chef de service ORL de l’hôpital militaire de Neder-Over-Hembeek. Lors d’exercices ou de missions, les militaires sont confrontés à des explosions, des exercices de tir qui peuvent s’avérer problématiques. Et, suite aux attentats du 22 mars 2016, plusieurs civils avaient été traités pour ces troubles auditifs au sein de l’hôpital militaire. Première explication: "L’oreille est faite pour renforcer les bruits de plus de 30 décibels."

Risque de surdité à 135 décibels

Le système auditif peut être endommagé au cours de deux types d’exposition: un niveau de décibels élevé mais pas excessif et prolongé (un concert, par exemple) ou alors un niveau de décibels très élevé mais bref (une explosion). " Une fête à 100 décibels, ça peut donner un trouble auditif. Une explosion, c’est plus de 120 db.

Quand vous êtes confrontés à 90 décibels pendant plusieurs jours, on peut avoir le même traumatisme que lors d’une grosse explosion. " On estime ainsi qu’à partir de 135 db, on risque la surdité.

La zone d’exposition est aussi déterminante: dans un espace ouvert, le niveau de décibels sera moindre. Ce qui explique les séquelles importantes subies par les victimes du métro.

"Le corps cherche un signal"

Concrètement, comment définir un acouphène ? Le médecin compare cela à une radio qui crachouille: "Quand on cherche une fréquence radio et, entre les deux, il y a ce bruit. " C’est cette zone "entre les deux" qui génère l’acouphène. "Le corps cherche un signal et il va le créer lui-même." Cette perte de signal est liée aux dégâts suite à l’exposition sonore. "Lorsqu’il y a une explosion, l’onde de choc se déplace à une vitesse supersonique et va presser sur le tympan." S’il y a rupture, "ça guérira."

Mais l’absence de rupture du tympan est problématique car la pression sonore a alors été transférée "vers l’oreille interne. C’est notre boîte noire." Le problème majeur, c’est qu’on ne sait pas intervenir sur l’oreille interne pour la soigner.

Une fois que cet acouphène prend place dans votre tête, c’est généralement l’état psychique et physique qui se dégrade en parallèle. "On devient plus sensible au stress et à la fatigue."