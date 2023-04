Est-ce que jouer est bénéfique ?

Jean-Noël Octave, Professeur émérite en neurosciences a beaucoup travaillé sur la maladie d’Alzheimer, maladie numéro 1 (70 %) dans le classement des maladies neurodégénératives. "La maladie d’Alzheimer est une perte neuronale anormale, par rapport au vieillissement. Elle se caractérise par des plaques séniles, des dépôts extracellulaires que l’on trouve dans le cerveau ; et d’autre part des lésions intracellulaires – intraneuronales, qu’on appelle des dégénérescences fibrillaires."

On n’a toujours pas trouvé de remède contre la maladie d’Alzheimer. "En l’absence de traitement, on a insisté depuis quelques années sur le fait qu’il est important de garder une activité intellectuelle, physique, ainsi que des interactions sociales", explique le neuroscientifique.

Le Pr Octave explique en quoi c’est important. "Chaque personne a une réserve cognitive. Plus cette réserve cognitive est importante et plus il faudra du temps pour l’épuiser. Et le fait de maintenir cette réserve cognitive le plus longtemps possible, par toute une série d’activités, comme le jeu, est important. "

Et selon le Pr Octave, depuis quelques années, on a l’impression que la maladie d’Alzheimer est peut-être en train de diminuer, ou du moins ne pas atteindre les proportions qu’on pouvait craindre auparavant. C’est sans doute grâce au fait qu’on insiste sur l’importance de garder une activité, même lorsqu’on est pensionné.