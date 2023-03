Les crèches agréées subventionnées galèrent aussi

Régulièrement, le secteur alerte sur le manque de places d’accueil et la pénurie de personnel. "Plusieurs crèches privées ont mis la clé sous le paillasson. A cela, s’ajoute une inexorable diminution de places via les accueillantes malgré le passage au salariat. Et vu les financements insuffisants, il y a assez peu de dynamisme dans le secteur subventionné collectif", résume Frédéric Horsch, coordinateur du pôle jeunesse à la fédération patronale Unessa.

Un montant pivot qui fragilise les crèches les plus pauvres

La poussée inflationniste a impacté la santé financière des milieux d’accueil. La participation financière des parents (PFP), proportionnelle aux revenus, a bien été indexée mais l’essentiel du surplus versé aurait été englouti par le mécanisme de rétrocession/péréquation (mécanisme de solidarité entre milieux d’accueil).

"Un montant pivot a été fixé au-delà duquel les crèches contribuent à un pot commun et les crèches qui se trouvent en dessous de ce montant pivot reçoivent une compensation financière, détaille Frédéric Horsch. Mais, entre 2004 et aujourd’hui, ce montant pivot a très peu évolué. Avec le montant actuel de 12,05 €, 90 à 95% des crèches rétrocèdent à l’ONE mais seulement 5% d’entre elles reçoivent une compensation financière . À tel point qu’il y aurait, selon le calcul de nos économistes, un différentiel de 7,3 millions pour l’année 2023 entre ce que l’ONE collecte et ce que l’ONE redistribue. On est en train via ce mécanisme de fragiliser les milieux d’accueil les plus pauvres."

Les fédérations patronales réclament que le montant pivot soit immédiatement relevé à 16,90 € "avec effet rétroactif au 1er janvier 2023".

La norme 1,5 ETP, c’est pour quand ?

Les organisations syndicales s’inquiètent, elles, de ne pas voir se concrétiser la mesure renforçant l’encadrement des bambins: 1,5 ETP puéricultrice pour 7 enfants au lieu de 1 ETP actuellement. " Malgré la réforme des milieux d’accueil qui est en cours et les évolutions positives attendues dans cette réforme, les organisations syndicales restent préoccupées par l’évolution non prioritaire des normes d’encadrement qui étaient annoncées au départ , regrette Éric Dubois, responsable sectoriel CGSLB. Cette réforme est pourtant planifiée dans le contrat de gestion jusqu’en 2025. C’est maintenant qu’il faut agir. Quand on nous annonce qu’il y aura en 2024 une évaluation du coût de cette norme d’encadrement, ce n’est pas une nouvelle positive pour les travailleurs du secteur".

Les conditions de travail sont essentielles dans ce secteur, rappelle-t-il. Il y va de la qualité de l’accueil, de l’accompagnement et au final de l’épanouissement des enfants.

Nouvelles mesures de soutien sur la table du gouvernement

Sollicité par nos soins, le cabinet de la ministre de l’Enfance annonce de nouvelles aides pour faire face aux crises et à l’inflation. "La ministre a soumis une proposition de nouvelles mesures de soutien aux milieux d’accueil à ses partenaires de gouvernement. Cette proposition est sur la table et nous espérons qu’elle sera adoptée rapidement ".

Concernant le mécanisme de rétrocession/péréquation, le cabinet de la ministre écolo précise que "le nouveau montant plafond de la péréquation doit être défini conjointement avec la réforme de la grille barémique sur lesquels nous travaillons car les deux mécanismes sont intrinsèquement imbriqués". En attendant, la ministre a proposé au Gouvernement une première avancée pour adapter ce seuil de péréquation avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.