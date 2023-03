Le cancer du sein pourrait-il être reconnu comme maladie professionnelle en Belgique ?

"Les premières études qui suggéraient un lien entre le travail de nuit et le cancer du sein datent de 1990. Et le centre international de la recherche contre le cancer (CIRC), qui est la branche officielle de l’OMS contre le cancer, a classé depuis 2007 le travail nocturne comme probablement cancérigène pour le cancer du sein." Le médecin précise que le travail nocturne est problématique chez les femmes avant la ménopause, et si le travail de nuit a lieu pendant des périodes longues.

Toutes les études consultées par le Dr Vander Steichel sur le caractère cancérogène du travail de nuit concernaient le cancer du sein, " avec peut-être, sous réserve, un lien chez l’homme pour le cancer de la prostate, mais pas avec le même degré d’évidence que le cancer du sein". En France, l’Anses (agence nationale de sécurité santé) évoque même pour les femmes ayant travaillé au cours de nuits complètes, un risque de cancer du sein significativement augmenté de 40% par rapport à celles n’ayant jamais travaillé de nuit.

Pourquoi le cancer du sein ?

Il y a un mécanisme de cause à effet entre le travail de nuit et le cancer du sein, selon le Dr Vander Streichel: "Il semble que ça soit l’exposition à des lumières fortes pendant la nuit, une période où l’on devrait dormir, qui perturbe la production de mélatonine. La mélatonine règle la production d’œstrogènes. Et on sait qu’il y a un lien entre les œstrogènes et le cancer du sein. Le travail de nuit est l’un des facteurs de risque de cancer du sein en lien avec les hormones, mais il y en a d’autres: le fait de ne jamais avoir eu d’enfant, ou certaines formes d’hormonothérapies après la ménopause."

Le Dr Vander Streichel rappelle qu’un cancer est le résultat d’un ensemble de facteurs de risque sur le long terme. "Le travail nocturne est un facteur de plus en plus évident pour le cancer du sein, mais il y en a d’autres, comme la consommation modérée d’alcool et le tabac. Ce que la fondation veut faire passer comme message, c’est que la prévention ne passe pas par un facteur unique. Il faut voir le problème de façon globale.