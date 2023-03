Et pour célébrer cette décennie, c’est de nouveau à Saint-Malo que la production a décidé de poser ses caméras. Pour ce retour anniversaire, les comédiens principaux présents lors du 1er épisode, Bruno Solo et Louise Monot, reprennent du service en endossant à nouveau respectivement leur rôle d’Éric Vautier et de Gwen Garrec.

Leur nouvelle enquête ne va pas être simple. Le corps de René de Kermanlec est retrouvé affreusement mutilé aux portes de la ville. En parallèle, Gwen Garrec, ancienne gendarme devenue agent immobilier, constate avec effroi la disparition de Ronan Delalande, son ex-compagnon et père de son fils. Or, d’après la famille Kermanlec, Ronan, historien passionné, vouait une haine sans faille à leur famille depuis de longues années… et devient immédiatement le suspect principal aux yeux de Vasseur. Mais pour Gwen, quelque chose ne colle pas… Elle s’en va demander l’aide d’Éric Vautier, gendarme à la retraite avec qui elle avait fait équipe dix ans auparavant. Lui non plus ne fait pas confiance à Vasseur. Le duo se lance alors dans une enquête parallèle.

Audiences toujours en forme

En dix ans, l’intérêt pour les téléfilms de la collection Meurtre à… n’a pas faibli, malgré le fait qu’elle donne parfois l’impression de tourner en rond. La fiction réalise souvent des scores compris entre 3,5 et 5 millions de téléspectateurs en France, avec des pics au-dessus de 6,5 millions pendant la pandémie.

Chez nous, le programme est souvent bien classé le vendredi soir, avec des audiences qui tournent autour des 300 000 téléspectateurs, avec des pointes au-dessus de 400 000 téléspectateurs ( Meurtres à Porquerolles ou Meurtres à Figeac en 2022).

Ce qui marche ? D’abord, l’intérêt local: c’est toujours amusant de voir des lieux où l’on est allé en vacances à l’écran. France Télvisions a d’ailleurs dressé une carte interactive de toutes les enquêtes portées à l’écran.

Le casting a aussi une grande proportion dans le succès des téléfilms proposés. La production n’est pas avare en têtes d’affiche, avec des stars comme comme Pierre Arditi, Mimie Mathy, Pascal Légitimus…

La Une, 20.50 et 22.35. Dix épisodes à voir sur Auvio