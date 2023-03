Un des cambrioleurs avait été abattu par le pompiste de Comblain-au-Pont

Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2018, cinq hommes encagoulés se sont rendus à la station-service de Comblain-au-Pont.

Après avoir entendu que des gens s’introduisaient une fois encore dans son commerce, le gérant, un septuagénaire, est sorti et a tiré à plusieurs reprises en direction du véhicule des cambrioleurs.

Mohamed, 19 ans, a été touché par une balle qui lui a perforé le poumon. Il est décédé peu après. En juin 2021, les suspects ont été condamnés à des peines allant jusqu’à deux ans de prison ferme.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’audience était tendue. Le détenu a adopté un comportement semblant particulièrement non-chaland, ce qui a fortement déplu au juge.

Tensions à l’audience et à un fil de l’outrage à magistrat

Interrogé sur chacune des préventions, Alpay semblait peu concerné. "J’ai avoué parce que mon pote était mort, a-t-il indiqué sur un ton de défi. J’ai dit, mettez-moi en prison. C’est mon pote qui est mort à côté de moi. C’est dramatique, j’étais un gamin de merde. Depuis, je n’ai plus commis aucun vol. Le fait d’en parler après 4 ans, ça me met dans une position que je n’aime pas."

Le juge lui a alors rappelé que s’il ne souhaitait pas parler des faits, il lui suffisait de ne pas comparaître pour contester sa condamnation. "Ce n’est pas parce que vous avez un statut", s’est emporté le prévenu qui a été sommé de se calmer pour éviter une prévention supplémentaire d’outrage à magistrat. "La manière dont vous me parlez, ça ne me donne pas envie de parler. T’as vu comme il me nargue", a-t-il demandé à son avocate, bien embarrassée…

Le prévenu a ensuite décidé de ne plus parler. Me Émeline Thone, l’avocate du prévenu a remis un peu de sérénité dans le débat. Elle a plaidé une peine de travail ou un sursis. Le détenu a fini par présenter ses excuses au juge. Le tribunal rendra sa décision en avril prochain.