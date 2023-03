Moins de 300 000 chômeurs en Belgique, du jamais vu en plus de 40 ans

1. Chômage complet

Les chiffres sont tout à fait exceptionnels : pour la première fois depuis 1977, le nombre de chômeurs complets indemnisés est passé sous la barre des 300 000 personnes en Belgique. Dans le détail, l’Onem recensait, l’an dernier, 291 694 chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi en moyenne par mois. À titre de comparaison, on en comptait respectivement 321 502 en 2021 et 339 267 en 2020.

Cette baisse s’observe par ailleurs dans les trois Régions, mais à des degrés différents. La chute du nombre de chômeurs est particulièrement sensible en Flandre (13,7%). Le nord du pays est suivi de la Région de Bruxelles-Capitale (-6,7%) et de la Région wallonne (-6,4%)

2. Chômage temporaire

Si le nombre de personnes en chômage temporaire diminue, il reste toutefois plus élevé qu’avant la crise du coronavirus. En 2022, le nombre de travailleurs en chômage temporaire s’élevait ainsi à 486 071 personnes contre 756 699 en 2021 (-35,8%). "Le nombre de personnes en chômage temporaire est resté très élevé par rapport aux années pré-corona (+66% comparé à 2019). Ce dispositif a continué de fonctionner et a parfaitement assuré sa fonction protectrice face à la crise énergétique, exacerbée par les tensions géopolitiques entourant le conflit en Ukraine", soulignait Jean-Marc Vandenbergh, administrateur-général de l’ONEM, à l’occasion de la présentation du rapport.

3. Interruptions de carrière

En 2022, 553 695 demandes d’interruption de carrière, de crédit-temps et de congé thématique (congé parental, assistance médicale, etc.) ont été introduites auprès de l’Onem. C’est 12% de plus qu’en 2021, une hausse non négligeable. "Cela s’explique principalement par le fait que, depuis le 1er juillet 2019, les travailleurs peuvent interrompre leur carrière pour des périodes plus courtes dans le cadre du congé parental et de l’assistance médicale", détaille encore l’Onem.

L’Office précise à cet égard que les congés thématiques sont en forte augmentation, ce qui est principalement dû à l’importance du congé parental. Ce régime a augmenté de 9,2%, tout comme le congé pour assistance médicale et le congé pour aidants proches.

Le crédit-temps, appliqué dans le secteur privé, a à l’inverse fortement baissé ces dernières années. La chute est de l’ordre de -20,3% sur ces cinq dernières années. La dégringolade est encore plus importante en ce qui concerne le régime d’interruption de carrière applicable dans le secteur public. Ce régime a enregistré une baisse de 37,2% en cinq ans.