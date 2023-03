Les excès de vitesse en forte hausse sur les routes limitées à 90km/h

La vitesse de 3,8 millions de voitures

Pour obtenir ces données, l’Institut Vias a disposé des radars ( "bien discrets", est-il précisé) dans 215 endroits répartis dans tout le pays. Ils ont été choisis de manière aléatoire, et dans des conditions de vitesse libre, c’est-à-dire où des facteurs externes comme la présence de ralentisseurs de trafic, de radars, d’une pente ou d’embouteillages n’avaient pas d’influence sur le comportement des conducteurs. En tout, la vitesse de 3,8 millions de voitures a été mesurée durant une semaine complète, en fin d’année 2021.

Attention, il s’agit d’une mesure de la vitesse réelle, sans marge de tolérance. Tout dépassement d’un seul km/h est compté. Par contre, les résultats sont pondérés en fonction des circonstances, les conducteurs ayant tendance à rouler plus vite de nuit.

Le chiffre le plus élevé

Par rapport aux mesures similaires effectuées au cours de périodes précédentes, les constats sont à la fois positifs et négatifs. Ainsi, une nette amélioration se fait sentir sur les routes limitées à 70 km/h, où la vitesse est sensiblement mieux respectée. Par contre, "la situation est devenue plus préoccupante sur les routes limitées à 90 km/h puisqu’on atteint le pourcentage de conducteurs en excès de vitesse le plus élevé depuis le début des mesures: 54% contre 26% en 2012", souligne Benoît Godart, de l’Institut Vias.

Une hausse qui peut s’expliquer par le fait que, en 2017, la vitesse maximale par défaut est passée à 70 km/h en Flandre. Les voies qui sont restées limitées à 90 km/h, souvent des 2x2 bandes assez larges, se prêtent davantage à une conduite rapide. "Néanmoins, la situation en Wallonie sur ces routes n’est guère meilleure", observe Benoît Godart.

Cette observation vaut aussi pour les routes limitées à 50 km/h, "où la tendance à la baisse des années précédentes à été stoppée net". Le pourcentage de conducteurs roulant trop vite y était passé de 65,8% en 2007 à 36% en 2015. Mais il a subi un net rebond, remontant à 54,3% dans les dernières mesures, et même jusqu’à 68% en Wallonie. Là encore, cela s’explique notamment parce qu’une partie des routes autrefois limitées à 50 km/h ont vu leur limitation abaissée à 30 km/h. "Du fait de leur conception, les routes encore limitées à 50 km/h se prêtent relativement mieux à une conduite plus rapide qu’en 2015", explique Vias.

78% au lieu de 95 %

Les portions limitées à 30 km/h ne sont certainement pas celles où les limitations sont les mieux respectées. Cependant, elles le sont de plus en plus, et les plus optimistes y verront une amélioration. En effet, si 78% des conducteurs ne respectent toujours pas les zones 30, il faut savoir qu’ils étaient… 95% lors des mesures de 2007 et 2008. Parce qu’une vitesse aussi faible est toujours aussi compliquée à respecter ? "Les zones 30 ont évidemment tout leur sens. Il faut continuer à enfoncer le clou, estime Benoît Godart. Et aussi à faire comprendre qu’en agglomération, le risque d’accident mortel est cinq fois plus élevé à 70 km/h qu’à 50 km/h."