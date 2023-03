Humza Yousaf peut-il mener l’Écosse à l’indépendance ?

Indépendantiste pondéré

Le nouveau chef du gouvernement écossais est, comme sa prédécesseure, un indépendantiste convaincu. Mais il va avoir fort à faire : selon un sondage du centre d’études sociologiques écossais fin 2022, seulement 35 % de la population pense qu’un référendum concernant l’indépendance du pays devrait se tenir en 2023. Et Humza Yousaf le sait parfaitement : l’indépendance n’est d’ailleurs pas sa priorité, lui qui entend d’abord lutter contre la pauvreté au moyen d’impôts progressifs, défendre la démocratie écossaise, maintenir au pouvoir les indépendantistes, résorber la crise du coût de la vie, faire progresser les droits et… enfin permettre l’accès l’indépendance.

Cela ne se fera pas sans d’âpres négociations avec le Royaume-Uni, déjà embourbé dans une période post-Brexit qui met à mal les Conservateurs au pouvoir. Rishi Sunak a d’emblée fait savoir qu’il s’opposerait à tout référendum et qu’il ne laisserait pas les indépendantistes du SNP "casser" le Royaume-Uni. Habile, le nouveau Premier ministre écossais a jugé que la discussion avec Sunak au moment de son élection a été "constructive", sans rien renier de son objectif. final. "Nous avons eu une discussion constructive sur une série de questions, y compris sur comment aider les gens à traverser la crise du coût de la vie. J’ai aussi été très clair sur ce que j’attends du gouvernement du Royaume-Uni, qu’il respecte les vœux du peuple et du Parlement écossais", a-t-il déclaré sur Twitter.

Bon père de famille

En attendant de rentrer dans le dur politiquement, Yousaf cultive un profil de dirigeant responsable et "bon père de famille". Au soir de son élection à la tête du SNP, ce dernier s’est déclaré "honoré", tout en glissant que, "pour l’instant, après une longue journée, j’ai promis à une enfant de 3 ans (NDLR : sa fille) sur le point de s’endormir que je lui raconterai une histoire ce soir".

Toutefois, si son foyer a bien l’air apaisé, son autre famille, politique celle-ci, est plutôt sous tension. Pas seulement parce que sa prédécesseure, Nicola Sturgeon, a jeté l’éponge après presque dix années ininterrompues de pouvoir. Mais aussi parce que le SNP, principal parti du pays, était jusqu’ici dirigé par le couple formé par l’ancienne Première et son mari, Peter Murrell, qui en était le directeur général (comprendre, l’intendant). Lors des élections pour la tête du parti, Yousaf a fait face à Kate Forbes, de 6 ans sa cadette. Plus conservatrice que lui (elle fut un temps défavorable au marriages de personnes du même sexe), elle est arrivée peu après lui avec près de 48 % des voix. Son autre adversaire, Ash Regan, éliminée au premier tour avec environ 10 % des suffrages, incarne l’aile plus radicale du SNP sur la question de l’indépendance, jugée prioritaire.

Au sein du SNP, c’est donc la ligne ultra-progressiste de Yousaf qui l’a emporté, mais sans triompher. Signe que l’aura du parti a faibli, le leader de l’opposition travailliste du Royaume-Uni, Keir Starmer (Labour), ne cesse ces dernières semaines de faire du pied aux électeurs du SNP depuis la démission de Sturgeon, jugeant que le parti travailliste est le plus à même de défendre leurs intérêts profonds.

Outre les tensions au sein même du SNP, les positions de Yousaf crispent aussi Downing Street, le Premier ministre écossais étant par exemple très favorable à l’extension des droits des personnes transgenres. Or, une loi que le Parlement écossais avait avalisée à la fin de l’année dernière a été censurée par le gouvernement britannique, "une attaque frontale contre notre Parlement écossais démocratiquement élu et sa capacité à prendre ses propres décisions sur des questions décentralisées", avait à l’époque jugé Nicola Sturgeon. Avant de jeter l’éponge, écœurée.