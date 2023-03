Procès des attentats: "Ce n’est pas la mort que j’ai connu, c’est l’enfer"

Son témoignage a soufflé l’assemblée mais pas autant que la force de l’explosion qui l’a emportée le 22 mars 2016. Le public, pour une fois en nombre, sort chaos de ce témoignage alors que Karen avance courageusement en se posant sur ses deux béquilles. "Si je suis là, c’est grâce à ma rage et à ma force de vivre qui sont énormes."

Son témoignage est ponctué par une série de photos d’une horreur absolue. La projection commence par la Karen qui était cette sportive à la musculature tracée avant les attentats. Mais les photos suivantes nous plongent dans l’atrocité de sa réalité. La présidente du procès, Laurence Massart, met en garde : "elles sont extrêmement difficiles à regarder". On la voit sur la table d’opération : de la chair, un corps broyé, des cratères creusés par les boulons des bombes…

Des photos de ce type, on en a déjà vu à plusieurs reprises lors de cette cour d’assises. Mais on devait les associer à des personnes décédées. Ici, la même horreur est incarnée par cette personne qui s’exprime avec force derrière le micro, à quelques mètres de nous. "Il me manque toujours ma hanche gauche ; les trous et les cicatrices sont toujours là. Il manque des muscles, des nerfs..."

Cette sportive de haut niveau n’est plus. "Mes rêves sont anéantis. Jamais, je ne serai maman. Mon père, chaque fois qu’il me voit, il tremble et fond en larmes. J’ai perdu 7 ans de ma vie, et encore combien ? À 38 ans, je suis toujours occupée à me reconstruire."

"Pendant que vous dormez, je me bats..."

S’adressant indirectement aux accusés, elle détaille ses combats quotidiens. "Pendant que vous dormez, je me bats. Pendant que vous respirez, je me bats. Pendant que vous vous plaignez, je me bats. Pendant que vous vous amusez et rigolez, je me bats..."

Karen est restée 79 jours aux soins intensifs et "presque quatre ans à l’hôpital". "Ce n’est pas la mort que j’ai connue, c’est l’enfer. Je me suis réveillée sur un lit de flammes et de douleur. Je suis brûlée au fer rouge de la tête aux pieds. Ma vie, ma survie, c’est chaque seconde que je la portais. Qu’est-ce que ça me coûte aujourd’hui pour être en vie... "

Karen est en quête d’un apaisement qu’elle ne sait où trouver. "J’ai l’impression de porter le poids du monde..." La présidente ose alors un mot réconfortant : "je vous souhaite la paix, pour aujourd’hui et à jamais..."