Procès des attentats: La réaction d’Abrini "m’a fait du bien"

Chacun raconte à sa manière la douleur ressentie depuis le 22 mars 2016. En cette fin de session, celui de Sandrine Couturier, 54 ans et directrice d’une ASBL qui œuvre dans l’Aide au logement, a fait mouche. Il a touché l’assemblée, mais pas que… Il a touché aussi les accusés. Mohammed Abrini à tout le moins.

Dans une lecture posée et empreinte d’énormément d’humanisme, cette voyageuse de la voiture 2 du métro - celle qui sera broyée par l’explosion - a livré un témoignage plus intellectuel que strictement émotionnel.

Elle a ouvert le dialogue avec les accusés. Et c’est Mohammed Abrini, contre toute attente, qui a répondu à la fin de son témoignage et celui de son mari. "Je voudrais remercier Madame pour son témoignage. Je l’ai écouté très attentivement. C’était très enrichissant. Je suis désolé qu’elle ait à traverser cette épreuve. Je lui souhaite le meilleur à venir. Je pense que tout le monde pense la même chose dans le box..."

Si on exclut l’incident de la semaine dernière (faisant suite aux provocations d’une victime), c’est la première fois qu’Abrini, et même qu’un des accusés du procès, échangeait avec une victime.

"J’ai envie de croire en l’humain"

Dans les couloirs interminables de ce Justitia, Sandrine Couturier et son mari sont largement entourés par leurs proches. Une question nous taraude : comment réagit-on lorsqu’un accusé comme Abrini est touché par votre témoignage. "J’ai eu un contact visuel avec lui pendant mon témoignage. On s’est regardé dans les yeux. Honnêtement, ça me touche. J’ai l’impression que ce que j’ai dit a été entendu. J’ai envie de croire en l’humain.

Je déplore l’acte et je suis respectueuse du fait qu’ils doivent être punis pour la matérialité des faits." Alors cette réaction d’Abrini," c’est la surprise. Je ne souhaitais pas qu’il réagisse, mais ça m’a fait du bien... "

Ce n’est pas forcément le parcours de vie de la victime depuis le 22 mars 2016 qui a ému Abrini. Sandrine Couturier a pourtant évoqué des moments de souffrance intense. "Pendant deux ans, je me suis plus sentie du côté des morts que des vivants... " Mais c’est surtout la fin de son témoignage qui a touché les gars du box. Elle qui disait "ne pas retenir leurs noms" au début du procès semble avoir saisi leur humanité. C’est certainement ce qui fait la richesse d’une cour d’assises aussi longue, c’est de pouvoir appréhender au mieux les différentes parties. "Cette rencontre (avec les accusés) a provoqué des sentiments ambivalents. J’ai eu des pulsions de colère mais je ne suis plus indifférente à leur existence."

Avec prudence, la victime s’engage dans une réflexion mesurée. "Un mot prononcé m’a particulièrement touché : celui de la ‘complexité’ du contexte dans lequel les attentats ont été effectués. " En évoquant les accusés, elle dit "ne pas les reconnaître comme mes semblables même si je leur reconnais une humanité."

Dans la vision ultra-binaire du terrorisme de Daech : les "bons" musulmans et tous les autres, Sandrine Couturier bouscule certaines de leurs certitudes. "Je ne peux pas reconnaître la binarité de commettre ou de ne pas commettre cet acte."

Les témoignages vont-ils libérer la parole des accusés ?

Au-delà des quelques mots échangés par Mohammed Abrini, ce moment du procès n’est aucunement anecdotique. Au procès des attentats de Paris, le flot de témoignages poignants n’avait pas laissé insensible les accusés. On se souvient de Salah Abdeslam qui avait répondu plusieurs jours plus tard au témoignage d’une victime. Il y avait répondu en mentionnant le prénom de la jeune femme, preuve de l’attention qu’il avait porté à ce défilé de victimes.

Lundi après-midi, l’interrogatoire des accusés pourra débuter après quatre semaines ininterrompues de témoignages de victimes. Il ne faut pas minimiser l’impact des émotions distillées en continu au travers des témoignages.

Au procès des attentats de Paris, Salah Abdeslam avait - enfin - accepté de subir un examen psychiatrique après le témoignage des victimes. Dans le rapport de 35 pages réalisé par deux médecins, ceux-ci concluaient que "la confrontation à la douleur des victimes semble avoir induit une évolution" auprès de l’accusé. Ils définissaient Abdeslam comme "un humain ordinaire qui s’est lui-même engagé dans une déshumanisation totalitaire." Ce lundi, on mesurera mieux ce que ces "humains ordinaires " auront envie de livrer à propos de leur "déshumanisation totalitaire..."