Alimentaire : pas de baisse des prix avant l’été en supermarché

L’an dernier, ces sociétés ont en effet accusé une chute de 3% du volume de leurs ventes, de même qu’une baisse de rentabilité. La hausse du chiffre d’affaires en 2022 provient en réalité des augmentations de prix pratiquées par le secteur, face à l’explosion des coûts des matières premières et de l’énergie.

Mais si les consommateurs ont fait grise mine devant leur ticket de caisse, les industriels ont, eux aussi, dû se serrer la ceinture, soutient la Fevia. Touchées de plein fouet par l’inflation et la hausse des prix énergétiques, les entreprises alimentaires n’ont pu répercuter ces hausses de coûts que de manière partielle, et avec un certain retard en raison de la frilosité des chaînes de supermarchés.

"Fin mars 2022, nous étions vraiment très inquiets car 58% des demandes d’augmentations étaient systématiquement refusées par les chaînes de distribution. Certaines d’entre elles n’avaient même pas répondu aux demandes de renégociation des contrats", détaille Carole Dembour, économiste à la Fevia. La situation s’est toutefois améliorée un an plus tard, puisque ces refus concernent désormais 24% des demandes. "Une certaine flexibilité s’est finalement instaurée du côté des grandes chaînes, même si 24%, cela reste élevé. Cela nous fait dire aujourd’hui qu’un rattrapage sera nécessaire en 2023, pour certains fournisseurs."

Au-delà de la flambée des prix des matières premières et de l’énergie, la Fédération estime également que le "handicap salarial de 25%" par rapport à la concurrence internationale, de même que la "lasagne de taxes" qui renchérit le coût des produits en Belgique ne sont de nature, ni à alléger la facture du consommateur, ni à conforter les rentrées financières du secteur (lire ci-dessous).

Une éclaircie en juin ?

En ce début d’année, les courses au supermarché sont encore synonymes de mauvaise surprise pour les particuliers. Selon les chiffres de Statbel, l’inflation des produits alimentaires a atteint 16,12% en février, contre 15,59% le mois précédent.

"En 2023, les prix des matières premières devraient rester élevés. On ne s’attend en tout cas pas à une diminution, qui permettrait de revenir aux tarifs d’avant-crise, prévient Carole Dembour. On reste donc à un niveau élevé, comme c’est d’ailleurs le cas pour les prix de l’énergie."

Selon l’économiste, les prix des denrées alimentaires devraient poursuivre leur hausse, au moins jusqu’en juin-juillet. " Je pense qu’on peut s’attendre à une stabilisation des prix cet été. Mais attention, on parle bien de stabilisation, pas de baisse des tarifs en supermarché. Avant l’été, le consommateur devra malheureusement continuer à payer un peu plus cher."