Afflux de tanks et course à l’obus : la contre-offensive ukrainienne se précise

Les tanks sont là

Après un hiver qui a vu les positions des deux armées se figer, le printemps augure une prise d’initiative qui devrait être ukrainienne/ Ces derniers jours, le ministre de la Défense Oleksiy Reznikov s’est réjoui de l’arrivée des tanks promis par les Occidentaux (Challengers britanniques, Leopards allemands, etc.), d’autant que dans certains cas, ceux-ci sont arrivés pourvus d’équipages ukrainiens formés.

Mieux, le ministre a obtenu de la Slovaquie la livraison de 13 Mig-29, dont au moins 4 se trouveraient déjà en Ukraine. Depuis quelques semaines maintenant, Reznikov, de concert avec l’État-major ukrainien, annonce une contre-offensive dont les contours sont naturellement tenus secrets. "Côté russe, rien ne bouge et il semble que le temps joue en faveur de Zelensky et des forces ukrainiennes", observe Alain de Nève, chercheur sein du Centre d’études de sécurité et défense (CESD), d’autant que la Russie a enregistré de lourdes pertes (estimation haute, selon les forces ukrainiennes : environ 170 000 morts). Toutefois, prévient le chercheur, "on reste encore sur le terrain dans une situation d’équilibre des forces. La question centrale sera celle des munitions, ces fameux obus de 155 millimètres que tout le monde promet (NDLR : en Europe). Le chiffre d’une cadence de production d’un million d’obus à destination de l’Ukraine sur un an a été évoqué, mais il est très difficile en l’état actuel des choses, pour les Européens, de dire qu’ils peuvent garantir cette cadence pour les Ukrainiens."

Course à l’obus

À titre de comparaison, la France compte livrer pour 2000 obus par mois à l’Ukraine, et l’UE a déjà mis un milliard d’euros sur la table pour en acquérir 250 000 en urgence.

Pas de quoi remettre en question la contre-offensive qui se dessine. "Mais avec quel objectif ?, s’interroge Alain de Nève. Est-ce pour récupérer les territoires perdus lors de l’offensive engagée par les russe en Décembre ? Alors ça ne fait pas grand-chose à récupérer. On sait très bien que l’objectif idéal de l’Ukraine est de récupérer ses frontières de 1991, mais les Occidentaux ne sont pas vraiment prêts à l’entendre."

Autre écueil, selon le spécialiste, "la stratégie de la Russie" qui pourrait consister à "accroître le pourrissement de la situation pour figer une frontière de fait. Ces dernières années, ils sont passés maîtres dans ce genre de situation de pourrissement", prévient-il.