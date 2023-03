Maltraités, ces droits humains, même en Belgique

Femmes frappées de plein fouet

Plus globalement, de la Russie à l’Afghanistan en passant par le Bélarus, l’Iran, mais aussi (dans une moindre mesure), le Royaume-Uni ou l’Australie, les mouvements de dissidence sont sévèrement réprimés, s’inquiète l’ONG, qui alerte en particulier sur les risques pesant sur les femmes,

"Frappées de plein fouet en l’absence de protection et de respect de leurs droits par les États", y compris au sein d’une grande démocratie comme les États-Unis (NDLR: en particulier en ce qui concerne le droit à l’avortement).

Outre la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, d’autres terrains d’atrocités devraient interpeller les autorités mondiales et régionales, note l’ONG, citant les conflits qui sévissent en Éthiopie, au Myanmar ou au Yémen.

La Belgique dégrade la justice

La Belgique ne fait pas exceptions en matière de droits humains bafoués, malgré quelques bonnes initiatives, telles ces "nouvelles dispositions pénales concernant le viol et les autres formes de violences". Amnesty s’inquiète par exemple du sort des réfugiés, trop souvent "laissés sans abri ni ressources" ; sur ce sujet, "le gouvernement a été condamné plus de 7 000 fois", rappelle le directeur d’Amnesty Belgique, Philippe Hensmans, inquiet de voir "le gouvernement s’asseoir sur ces décisions de justice".

La Belgique est également pointée du doigt en matière de transferts d’armes irresponsables (par exemple en Égypte), de faits de discrimination, voire de torture et de mauvais traitements. Les conditions de détention sont aussi source de préoccupations, tout comme le traité passé avec l’Iran. Tout en plaidant ardemment pour la libération d’Olivier Vandecasteele, Amnesty dénonce un traité qui favorise selon elle "l’impunité" de terroristes condamnés. "À force d’accepter la diplomatie des otages mise en place par l’Iran – et ce n’est peut-être pas fini, ils ont même parlé de compensation financière pour la détention de M.Assadi (NDLR: terroriste actuellement emprisonné en Belgique) –, le risque est grand qu’on consacre cette diplomatie et l’impunité accordée à des gens comme lui", prévient notamment Philippe Hensmans.