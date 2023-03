Delhaize : "Le conciliateur social devra faire preuve d’imagination"

Au regard des tensions de ces trois dernières semaines, c’est peu dire que le médiateur aura du pain sur la planche pour tenter de rapprocher les points de vue. Mais au fond, qui sont ces interlocuteurs privilégiés? "Les conciliateurs sociaux sont un corps de fonctionnaires qui dépend du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Par ailleurs, ils sont souvent présidents de commissions paritaires, détaille Jean-François Neven, maître de conférences en droit social à l’ULB. Ils peuvent également être désignés dans le cadre de conflits sociaux. La particularité de leur mission est d’être relativement peu encadrée, et ce de manière plus ou moins volontaire." L’intérêt de cette fonction, dans le cadre d’un conflit social, réside dès lors dans la relative liberté d’action qui lui est conférée.

Le rôle du conciliateur consiste avant tout à écouter les points de vue des différentes parties, à entendre les revendications des uns et des autres et, selon la teneur des discussions, à essayer d’identifier des pistes de solution pour trouver un terrain d’entente. "Si possible, il essaie évidemment d’aboutir à un accord. Sinon, il s’agira d’un constat de non-conciliation."

Le conciliateur doit pouvoir faire preuve d’imagination, mais il ne vient jamais avec une solution toute faite. "Il n’arrive pas avec une piste à laquelle il a réfléchi tout seul dans son coin. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il s’appuie sur ce qu’il a entendu, de manière approfondie, pour avancer."

Jusqu’à plusieurs semaines

Le processus de conciliation peut prendre un certain temps, jusqu’à quelques semaines suivant les dossiers. Mais le médiateur évalue la situation au cas par cas. "Tout dépend de la dynamique en place," poursuit Jean-François Neven. S’il n’y a aucune volonté d’apaisement d’un côté comme de l’autre, le médiateur posera un constat d’échec. "Mais s’il sent que la mayonnaise prend un petit peu, même si le résultat n’est pas garanti, il tentera de relever le challenge..."

Selon notre spécialiste, la conciliation entre les syndicats et la direction de Delhaize ne devrait cependant pas s’inscrire dans la durée. "Ici, la question des grèves et du blocage des magasins est en jeu… la direction n’acceptera pas que la conciliation dure des mois." En cas d’échec de la tentative de conciliation, chaque partie reprendra son point de vue et sa position dans le conflit social. "Dans le dossier Delhaize, la conséquence principale serait le maintien des blocages… On peut alors imaginer la tenue d’un nouveau conseil d’entreprise extraordinaire ou la détermination d’autres lieux de négociation. La configuration du conseil d’entreprise n’est pas toujours optimale pour négocier..."