Un conducteur sous bracelet électronique percute un véhicule de la police fédérale lors d’une vaste opération antidrogue

Une vaste opération policière transfrontalière a été menée le week-end dernier, de jeudi à dimanche, par les services de police et de douane belges, néerlandais, luxembourgeois et français, indique la police fédérale lundi. Lors de cette "action Etoile", qui a permis de saisir 20 véhicules et d’arrêter 39 personnes, un conducteur en état d’ébriété a percuté un véhicule de la police fédérale de la route.