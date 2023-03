Réunion de la dernière chance chez Delhaize

Un troisième et dernier conseil d’entreprise extraordinaire se tiendra ce mardi au siège de Delhaize. Après trois semaines de vives tensions sociales, la marque au lion affiche toujours sa volonté de franchiser ses 128 magasins intégrés. "Notre intention reste identique. Le plan est toujours sur la table. L’affiliation des 128 magasins intégrés est, selon nous, la seule option pour garantir l’avenir de l’entreprise et les emplois des collaborateurs, avance Roel Dekelver, porte-parole de l’enseigne. Ce mardi, nous serons cependant présents pour écouter les suggestions des syndicats." Ce troisième conseil d’entreprise extraordinaire poursuit le même objectif que les deux réunions précédentes, à savoir informer et répondre aux questions des syndicats. La direction espère d’ailleurs que les représentants des travailleurs seront bien présents à la réunion. Elle entend, de son côté, "mener un dialogue serein et constructif sur le plan d’affiliation".