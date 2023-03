Réforme du remboursement des médicaments pour un accès plus rapide aux traitements innovants

Et Frank Vandenbroucke, le ministre lui-même, s’en est félicité. Car les mots-clés de la réforme sont amélioration, rationalisation, rapidité et transparence.

Plus de transparence

Le travail de consultation de l’Inami (auprès de l’industrie, des organismes assureurs, médecins, patients, etc. a abouti sur une feuille de route proposant 52 actions pour moderniser le remboursement des médicaments.

Il existe actuellement la possibilité de rembourser des médicaments innovants dans un contexte où l’incertitude quant à la valeur réelle d’un médicament demeure. C’est l’article 111. Sur ces contrats, qui contiennent souvent une annexe secrète, la réforme prévoit plus de transparence. "Les parties publiques des contrats seront publiées sur le site web de l’Inami", explique Pedro Facon, qui en est l’administrateur Général adjoint. De plus, ce système qui n’était pas limité dans le temps pourra désormais durer maximum 3 ans, avec une possibilité de reconduire trois ans. Et exceptionnellement, la commission de remboursement des médicaments (CRM) pourra y ajouter 3 années supplémentaires.

Un accès plus rapide aux génériques

Les contrats des médicaments innovants durent jusqu’au moment où les traitements génériques peuvent se développer. Mais, avec la réforme, un appel sera lancé aux autres fabricants un an avant l’expiration de la protection (le brevet, par exemple), pour voir s’ils veulent introduire un dossier de remboursement. Dans ce cadre, ils auront une indication sur les prix lorsqu’ils entreront sur notre marché.

Évaluer la valeur ajoutée thérapeutique

Les médicaments innovants disposent parfois de bases de données limitées issues des essais cliniques. Une plateforme indépendante "Real World Evidence" (preuve du monde réel) va conseiller et soutenir les entreprises, le gouvernement et la CRM. Les données comme la durée et l’intensité du suivi des traitements pourront être alimentés les informations.

Procédure pour un accès plus rapide

Dès que des études cliniques démontreront le potentiel d’un médicament pour une affection grave et pour laquelle il n’y a aucune alternative thérapeutique, le médicament pourra accéder à un financement. De plus, une possibilité de remboursement rapide est prévue pour des médicaments bien définis, une fois que l’autorisation est accordée par l’agence européenne du médicament. (EMA).

C’est plus qu’un simple changement de façade, c’est une vraie réforme de fond.