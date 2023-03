Guerre en Ukraine : l’Allemagne confirme avoir livré des chars Leopard à Kiev

Selon l’hebdomadaire, les "derniers chars ont quitté l’Allemagne à la fin de la semaine dernière et ont à présent été remis" à l’Ukraine.

Une quarantaine de véhicules de combat d’infanterie Marder ont également été livrés, ajoute le Spiegel, précisant que le gouvernement d’Olaf Scholz gardait "secret l’itinéraire" de livraison "pour des raisons de sécurité".

Après avoir été pressé de toutes parts pour livrer des Leopard 2, le successeur d’Angela Merkel a donné fin janvier son feu vert à des envois de chars par l’Allemagne. La livraison était annoncée par Berlin pour "fin mars, début avril". Des soldats ukrainiens ont été formés dans des bases allemandes au maniement de ces chars lourds de combat Leopard 2 de type 2A6.

Les gouvernements allemand et néerlandais ont tenu lundi une session conjointe dans la ville portuaire de Rotterdam, dans l’immense dépôt du musée d’art Boijmans Van Beuningen. Olaf Scholz et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte ont discuté du soutien militaire à l’Ukraine et de leur coopération militaire "unique", allant jusqu’à la fusion de certaines unités des deux armées.