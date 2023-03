"Éviter la guerre civile" : Netanyahou gèle sa réforme de la justice

Cocotte-minute

Depuis des semaines, des milliers d’Israéliens manifestaient régulièrement leurs craintes vis-à-vis de ce projet de loi, et le limogeage de l’insolent ministre a fait sauter le couvercle d’une cocotte-minute chauffée à blanc.

Dimanche, jusque tard dans la nuit, puis ce lundi, des dizaines de milliers de citoyens se sont pressés dans les rues des grandes villes du pays et jusqu’aux abords du Parlement (la Knesset) à Jerusalem, demandant la démission de Benjamin Netanyahou.

Il était prévu que celui-ci s’exprime à la mi-journée, mais ce fut le silence le plus complet, si ce n’est un appel en direction des manifestants "de droite comme de gauche" à Jérusalem, sommés d’exprimer leur mécontentement sans violences.

Négociations extrêmes

Selon plusieurs médias israéliens, Benjamin Netanyahou a surtout passé sa journée à négocier avec ses ministres d’extrême droite, Itamar Ben Gvir (Sécurité) et Bezalel Smotrich (Finances). Ceux-ci avaient réclamé la tête de Galant après sa sortie sur la réforme de la justice. "Galant a cédé ce soir à cause du chantage et des menaces de tous ces anarchistes (...) Au moment de vérité, il s’est effondré sous la pression des médias et des manifestants", avait vitupéré Ben Gvir. Lundi, les deux ministres en appelaient à leurs soutiens pour contrer le soulèvement populaire contre la réforme. "Nous avons une voix", martelait Smotrich via les réseaux sociaux. Officiellement, pourtant, son parti, Otzma Yehudi, avait déjà accepté le principe d’une "pause" dans la réforme, jusqu’à la prochaine session de la Knesset en mai prochain. Ben Gvir avait également, selon le Times of Israël, accepté de postposer la réforme. Netanyahou va maintenant avoir fort à faire pour contenter tout le monde, au risque de voir sa coalition exploser.