La Société royale forestière de Belgique veut démontrer que "se connecter aux arbres est bon pour la santé

Mais existe-t-il un fondement scientifique au fait que les arbres feraient du bien à notre santé ? C’est cette question que la Société royale forestière de Belgique (SRFB) a mise au cœur de cette première semaine printanière qui était aussi celle de la Journée internationale des forêts, le 21 mars.

La SRFB propose d’ailleurs ce dimanche encore une balade "pour respirer et retrouver de l’énergie à la sortie de l’hiver" (voir ci-dessous). Le guide y abordera des thématiques relatives à la connaissance générale de la forêt, mais également celle de sa dimension "bien-être". Ce dernier point n’est d’ailleurs qu’un avant-goût de ce que souhaite développer à l’avenir la Société royale forestière de Belgique: la relation entre la forêt et la santé humaine.

"À la SRFB, nous sommes attachés à la multifonctionnalité de la forêt, dit à ce sujet Pascaline Leruth, chargée de projet. Son rôle de préservation de la biodiversité, récréatif, de filtration de l’eau, de purification de l’air, de production de bois… mais donc aussi de ce qui est un peu une nouveauté, son rôle sur la santé humaine."

C’est dans ce cadre qu’un membre de l’équipe de la SRFB achève une formation de guide certifié " connectivité nature". Cette formation est dispensée et certifiée par l’Université dans la Nature. Présente au Canada et au Luxembourg, cette association s’est donné pour mission de (re)connecter l’humain à la nature sur base des connaissances scientifiques accumulées pendant plus de 30 ans sur les bienfaits de la connexion avec la nature sur la santé et l’équilibre humain. En octobre prochain, sous le pilotage de l’université scientifique canadienne de Sherbrooke, elle organisera aussi le 3e congrès mondial sur les liens entre forêts et santé humaine.

Dans certains pays comme l’Allemagne, la Finlande ou le Japon, des expériences pratiques d’utilisation de la nature et de la forêt à des fins thérapeutiques existent d’ailleurs déjà. Et si les mécanismes en œuvre restent encore relativement mal compris, un consensus scientifique commence à se dégager pour reconnaître les effets bénéfiques de la forêt sur la santé humaine.

La Société royale forestière de Belgique, dont le rôle est de faire connaître et de valoriser la forêt et les forestiers, compte donc bien aussi jouer cette carte. Le futur guide certifié "connectivité nature" aura d’ailleurs pour mission de mettre en place des activités et des parcours forestiers en lien avec les bénéfices santé de la forêt et de développer des projets de terrain concrets en lien avec des institutions de santé reconnues. Un projet qui ne pourra d’ailleurs qu’être profitable également à une forêt elle-même, en souffrance en raison du changement climatique. "Car on protège mieux ce qu’on aime et ce qui nous fait du bien", conclut Pascaline Leruth.

La SRFB organise ce dimanche 26 à Suny une randonnée de 9 km ce dimanche de 10 h 30 à 15h sur le thème "Au cœur de la forêt ardennaise et de ses bienfaits". Réservation ce samedi avant 15 heures au 0497/05.78.54.