L’azote, enjeu majeur du Benelux néerlandophone

À la tête du BBB, on trouve Caroline Van der Plas, ancienne journaliste et communicante pour l’industrie agroalimentaire, qui a su surfer sur le rejet du "plan azote" du gouvernement néerlandais, lequel vise à juguler les rejets néfastes issus en grande partie des exploitations agricoles (bovins, porcs), qui peuplent le pays.

Le CD&V, un brin curieux

Alors qu’en Belgique, le gouvernement flamand a failli trébucher sur le même genre de plan azote (un accord a finalement été trouvé voilà quinze jours), il est un parti belge qui a scruté la victoire du BBB attentivement : le CD&V, historiquement lié au milieu agro-industriel et (théoriquement) plutôt proche d’une personnalité telle que Caroline Van der Plas, qui fut longtemps adhérente du CDA, l’Appel Chrétien-Démocrate, le pendant du CD&V aux Pays-Bas. Mais celle-ci a quitté le CDA, allié principal de Mark Rutte, et le parti a mordu la poussière aux élections, perdant 4 sièges sur 9… Pas de quoi inquiéter le CD&V, qui veut croire qu’il peut profiter de ce soudain boost pro-ruralité en vue de la prochaine échéance en 2024 en Belgique.

"Nous, on a une position qui est différente que celle qu’a prise le CDA aux Pays-Bas, qui a accepté de faire énormément de choses qui mettent en danger le futur d’agriculteurs hollandais", assure Sammy Mahdi, chef du CD&V depuis l’été dernier. Celui-ci observe que les agriculteurs ne sont pas les seuls à être séduits par le BBB : "Si on regarde les résultats aux Pays-Bas, même dans les villes, beaucoup de personnes ont voté pour le BBB."

Citoyens en embuscade

Pas sûr toutefois que le parti parvienne à profiter seul de l’appel d’air provoqué par cette "percée rurale" aux Pays-Bas. En Flandre, plusieurs initiatives citoyennes tentent déjà de copier le mouvement néerlandais, avec plus ou moins de succès. Tel ce "BBB" sauce flamande (pour Boer Burger Belangen, les intérêts des citoyens agriculteurs flamants) récemment apparu sur Facebook, et qui compte déjà près de 14 000 membres. À sa tête, de nouveau une femme, Tine Hermans, fille d’agriculteurs, et pas mauvaise en com’ non plus. La preuve : en Flandre, journaux, télévision et radio en parlent abondamment. Jusqu’à faire de l’ombre aux grands partis flamands, à un an des élections ?