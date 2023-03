Retraites : une France "cassée" et en colère dans la rue : "Je veux juste nourrir ma petite fille, vivre correctement" (vidéo)

Le ressentiment à l’égard du gouvernement français est vif dans cette ville où des rassemblements spontanés ont lieu tous les soirs depuis l’usage de l’article 49.3 de la constitution, qui a permis l’adoption du texte sans l’assentiment de l’Assemblée Nationale, qui l’aurait vraisemblablement rejeté.

Il suffisait d’écouter ou de lire certains slogans pour comprendre que cela a son importance : "49.3 : même mon ex force pas autant", ironise ainsi cette pancarte, brandie à tour de rôle par des lycéens guillerets. Ceux-ci étaient en bon nombre dans le long cortège hétéroclite, lequel comptait également son lot de travailleurs. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la réforme des retraites n’est en réalité que le catalyseur d’un ressentiment plus profond. Pour Jean-Carol, salarié de l’emblématique usine Vertbaudet, touchée par une grève massive depuis le début de la semaine, l’enjeu va bien au-delà de la simple question des retraites. "Il y a une tension dans l’entreprise alors que la société marche", se plaint-il. "Pendant le covid on était numéro 1 alors que nos concurrents se cassaient la gueule. Et on n’a jamais rien de plus en salaires, alors qu’ils ne sont pas excessifs : 1300 euros net. Moi j’ai 36 ans, j’ai plus de dos. On m’a cassé le dos, dans cette société. C’est trop." "Macron parle plus aux retraités qu’à ceux qui sont dehors", reprend-il, en référence à l’interview du chef de l’État, sur la pause de midi, ce mercredi. "Moi je ne suis pas politisé. Je veux juste nourrir ma petite fille, vivre correctement. C’est tout ce que je demande. C’est pas la lune. On ira jusqu’au bout pour se faire entendre", prévient-il, assurant que du côté de son usine, "aucun camion ne rentre ni ne sort. On verra bien combien de temps ça tient."

"Énervés"

Munie d’une pancarte figurant le révolutionnaire Robespierre pourvu d’yeux robotiques balançant des éclairs sur la foule, Émilie, enseignante, confirme l’aversion d’une partie de sa profession pour la politique macronienne. "On n’est pas écoutés. C’est un gouvernement néolibéral qui détruit les services publics, les hôpitaux, les écoles." Son compagnon Benjamin, enseignant aussi, opine du chef. "On est énervés. On nous dit : il faut s’adapter. Mais il y a une sorte de paternalisme qui ne passe plus." La crise covid, qui a durement éprouvé une profession déjà malmenée, est passée par là, alimentant la colère. "Je me suis démenée pendant la pandémie pour faire du distanciel sans aucun moyen. On s’est pris décision sur décision à la dernière minute. Vraiment, ça a été très mal géré. Oui, tout ça s’accumule. Et maintenant Macron nous parle de faire 72 heures en plus par an", reprend Émilie, "mais en fait il sape nos droits d’enseignants. Mes collègues aussi sont très mobilisés contre cette réforme des retraites." "C’est pas la dernière fois qu’on va dans la rue", prédit son compagnon. "Et o y retournera autant qu’il le faut."

Tous deux reprennent en chœur : "On est contre ce passage en force, contre Macron qui ne reconnaît pas du tout la présence de milliers de Français qui manifestent depuis le mois de janvier. Il n’y a aucune écoute de la part du gouvernement."

Le dos cassé

Le même sentiment prédomine chez Gwendoline, qui travaille depuis deux ans dans un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la région. "Il y a un moment où il y en a ras-le-bol. On est beaucoup de jeunes âgés d’une trentaine d’années, on ne se voit pas à 64 ans relever des personnes alors que nous-mêmes, on a déjà beaucoup de pathologies liées au travail. J’ai mal au dos à répétition, aux genoux. J’ai des collègues qui sont là depuis vingt ans et qui sont cassés, usés. Il y a du manque de formation, il y a du manque de personnel, un manque d’investissement. Tout est dégradé, et à tous les niveaux."

À nouveau, le constat d’une accumulation des difficultés, au-delà de la question des retraites, se fraie un chemin dans son discours. "C’est un ensemble de choses, avec toutes les dégradations qu’on observe", dit-elle, elle qui était encore en service au matin, avant de "prendre une heure pour manifester". En service, elle l’était également lors de l’allocution du président Macron, mercredi, entre midi et deux. "J’étais à mon poste", assure Gwendoline. "Mais d’après ce que je sais, j’ai rien manqué." Dorénavant, elle compte continuer à se déplacer pour que le gouvernement recule.

