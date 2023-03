Inquiétude encore renforcée par un rapport daté du 13 mars. Ce lundi-là, le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) indiquait qu’en date du 1er mars, quelque 80% des niveaux des nappes phréatiques étaient "modérément bas à très bas". Une situation qui "s’est dégradée et est peu satisfaisante. Et les perspectives sont peu encourageantes:"la reconstitution des stocks d’ici le printemps reste difficilement envisageable sur les nappes réactives affichant des niveaux très bas".

Aujourd’hui, 14 départements sont déjà en vigilance ou en alerte.

Une France dans le rouge, une Belgique préservée ? Pascal Momal nuance. "Contrairement à la Belgique où la situation est assez uniforme, il y a de fortes disparités en France. Le bassin méditerranéen est alerte renforcée. Par contre dans le nord de la France, la situation est relativement semblable à la nôtre."

Le peu de neige tombé en montagne (voire son absence), que vous avez peut-être connu en allant skier ou vu passer sur les réseaux sociaux, va également avoir un impact mais plus tard. "Cette neige représente des réserves d’eau", souligne le météorologue de l’IRM. Précieuses réserves dont seront privées les cours d’eau dans les prochains mois.

La possibilité d’avoir des restrictions d’eau pour l’ensemble de la France est déjà évoquée.