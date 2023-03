Le PS met la pression sur le MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec le soutien des Engagés et d’Ecolo au sujet des études de médecine et dans le but de contourner le veto du MR.

2. Seneffe : un homme abattu par la police après une course-poursuite

Drame à Seneffe ce jeudi matin : une course-poursuite entre la police et un couple s’est mal terminée. Les policiers n’ont en effet eu d’autre choix que d’abattre un homme alors qu’il tentait d’échapper aux policiers qui le suivaient. Son ex-compagne ne peut pas croire que l’homme n’ait pu faire de mal à qui que ce soit.

3. Peter Bossaert n’est plus le CEO de la Fédération Belge de Football

”Le Conseil d’administration de l’URBSFA a décidé de mettre fin au contrat de son CEO Peter Bossaert avec effet immédiat”, peut-on lire sur le site officiel de la KBVB, la plus importante fédération sportive du pays.

4. Visite d’État en Afrique du Sud : un vote de confiance au parlement chamboule le premier jour du couple royal à Prétoria

La visite d’État du couple royal a été fortement perturbée ce jeudi. Un vote de confiance au parlement sud-africain a chamboulé, en dernière minute, le programme de la visite. Plusieurs déclarations que devaient prononcer les chefs d’État ont notamment disparu de l’ordre du jour jeudi.

5. Début d’un mois de jeûne pour les musulmans de Belgique

Ce jeudi 23 mars 2023 marque le début du mois de jeûne du ramadan, période pendant laquelle les musulmans qui le respectent s’abstiennent de boire et de manger du lever au coucher du soleil. Des exceptions existent pour les enfants qui n’ont pas atteint la puberté, les femmes enceintes, les malades ou les personnes âgées.

