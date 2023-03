Borne de recharge  pour voitures électriques: l’avez-vous déclarée ?

Davantage chez Resa

À ce jour, chez Ores, le plus important GRD wallon, 350 déclarations de bornes de chargement ont été rentrées. Cela paraît peu, dans la mesure où le parc wallon de voitures purement électriques a dépassé les 10 000 unités l’an dernier. Et il faut y ajouter une proportion de voitures hybrides rechargeables, pour lesquelles une "wall box" à domicile peut également être utile. Vu la puissance croissante des batteries, une simple prise domestique ne suffit plus. La déclaration des bornes ne concerne que celles dont la puissance est supérieure à 3,7 kW.

Pour comparaison, chez Resa, l’autre GRD implanté dans la région liégeoise, ce sont 1500 déclarations de bornes de clients qui ont été rentrées. Resa organise d’ailleurs en ce moment l’envoi de rappels, et va revoir son formulaire afin de pouvoir encoder plusieurs bornes en une fois (pour ceux qui en ont installé plus d’une, ne vous précipitez donc pas). Ores prévoit, lui, une campagne de communication au mois d’avril sur les réseaux sociaux, ainsi qu’une deuxième dans la seconde partie de l’année. Une campagne spécifique vers les concessionnaires et les installateurs de bornes est prévue plus tard.

Cerner les besoins des clients

La déclaration des bornes de chargement permet avant tout aux GRD "d’anticiper les pics de consommation d’électricité et de mieux cibler les endroits sensibles où des renforcements du réseau électrique devront être planifiés, étant donné l’électrification croissante des besoins", explique Jean-Michel Brebant, le porte-parole d’Ores.

"On installe de plus en plus de pompes à chaleur et de panneaux photovoltaïques, cela a aussi un impact important sur le réseau, de plus en plus décentralisé. Il est essentiel pour le gestionnaire de connaître les besoins des clients et la manière dont le réseau est utilisé", complète Charlotte Quevedo, chez Resa. Le GRD liégeois mène à Faimes un projet pilote visant à monitorer avec précision d’utilisation du réseau avec des clients équipés d’un compteur communicant.

"Cette photographie doit à terme nous permettre de prévoir les rééquilibrages sur le réseau, pour le rendre plus efficace et minimiser les investissements là où cela ne sera pas nécessaire."

La déclaration des bornes de recharge est obligatoire et des amendes administratives pourront être infligées aux récalcitrants, mais le chemin législatif pour celles-ci n’est pas terminé. "Une période de tolérance a été prévue pour l’année 2023", précise Jean-Michel Brebant. Il n’y a donc pas de risque pour le moment. "Par contre, cela pourrait être le cas en 2024", dit-il. Mais ce sera à l’administration wallonne, et non aux GDR, de contrôler si le client a effectivement rentré sa déclaration.