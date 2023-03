Trois heures de cartographie solidaire dans les universités

E n toile de fond de ce cinquième Mapathon, organisé par le Comité national belge de géographie avec la coopération de Médecins sans frontières (MSF), il y a le projet Missing Maps lancé en 2014 par MSF et la Croix-Rouge, avec le soutien de la Humanitarian OpenStreetMap Team. Partout dans le monde, des volontaires cartographient via la plateforme OpenStreetMap, gratuite et accessible à tous, des régions du monde exposées aux risques de catastrophe naturelle, d’épidémie, de guerre. Objectif: permettre à MSF et à la Croix-Rouge d’intervenir plus rapidement et dans de meilleures conditions auprès des populations sinistrées.