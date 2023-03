Retraites: Face à l’opposition et aux syndicats, Macron joue la carte de la fermeté

Factions et factieux

Après que le gouvernement a échappé de peu à une motion de censure et alors qu’un front syndical uni promet un jeudi noir en France, M. Macron a fait savoir qu ’"aucun débordement" ne serait toléré, citant les épisodes putschistes aux États-Unis en 2021 (assaut du Capitole) et au Brésil en début d’année comme autant de mouvements risquant de se répéter en France ces jours prochains. "On ne peut accepter ni les factieux ni les factions", a prévenu Emmanuel Macron, qui s’adresse en creux à l’opposition de gauche qu’il a régulièrement qualifiée de "séditieuse" par le passé.

"Macron parle une fois de plus pour ne rien dire à part ses mensonges sur la Reforme des retraites. Il nous accable de ses marques traditionnelles de mépris pour les travailleurs et les manifestations. La foule M. Macron, est au peuple ce que le cri est à la voix", a réagi le chef de la France Insoumise (extrême gauche), Jean-Luc Mélenchon, faisant référence aux propos du président la veille, alors que ce dernier s’exprimait devant sa majorité parlementaire à l’Élysée. "Quand on croit à cet ordre démocratique et républicain, l’émeute ne l’emporte pas sur les représentants du peuple et la foule n’a pas de légitimité face au peuple qui s’exprime souverain à travers ses élus", avait insisté Emmanuel Macron.

Interrogé sur d’éventuels regrets, le chef de l’État français a toutefois admis n’avoir pas réussi à convaincre totalement de la nécessité de cette réforme, qui doit permettre selon lui de pérenniser le système de retraites par répartition en France.

"Déni"

Concernant le manque de concertation sociale qui lui est reproché, ainsi qu’à sa Première ministre, Emmanuel Macron a rejeté la faute sur les syndicats, coupables à ses yeux de n’avoir proposé aucun compromis. De quoi susciter l’ire immédiate de Laurent Berger, à la tête de la CFDT, syndicat pourtant réputé moins "radical" que la CGT. "Déni et mensonge! La CFDT a un projet de réforme des retraites", a répliqué ce dernier, accusant Macron de "masquer son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme injuste".

En dépit de l’animosité syndicale qui fait l’unanimité contre lui, le chef de l’État veut continuer à avancer avec les partenaires sociaux autour de la question du travail (pénibilité notamment, un sujet qui crispe fortement au sein de la réforme des retraites). Alors que le pays poursuit sa "réindustrialisation", Emmanuel Macron entend se projeter vers l’avenir ; "On va continuer à avancer, à marche forcée", a répété le président, qui a confirmé au passage la confiance placée en sa première ministre, Elisabeth Borne.

Pourtant, la fébrilité du gouvernement est là et, politiquement, l’heure est à la temporisation. Ainsi, le projet de loi sur l’immigration, tout juste examiné au Sénat et qui devait parvenir à l’Assemblée fin mars, a été postposé. Et pour cause : le ministre qui en est responsable n’est autre que Gérald Darmanin, également "premier flic de France" en charge de faire respecter l’ordre républicain ce jeudi et ces prochains jours...