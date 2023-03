Les troubles de santé mentale touchent 14% des Belges

Le contexte de cette journée est l’époque de polycrise: pandémie, guerre en Ukraine, crise énergétique, catastrophes naturelles, virus émergents. L’étude menée par Sciensano en octobre 2022 montre leur impact: 70% de la population était préoccupée par le prix de l’énergie, 56% la guerre en Ukraine et son impact sur l’Europe et 39% par la crise climatique.

Un secteur sous-financé

Pierre Smith, Dr en santé publique spécialisé en épidémiologie psychiatrique explique que les crises ont un impact sur le taux d’anxiété et de dépression au sein de la population.

"La santé mentale est influencée par nos déterminants sociaux, nos contacts sociaux, le fait d’avoir un emploi, nos revenus, le fait d’avoir un logement, de pouvoir payer ses factures ". Le Dr en santé publique explique qu’en période de crise, ces facteurs sont mis à mal, et que les problèmes de santé mentale augmentent. Or, les problèmes de santé mentale sont un frein à l’emploi avéré, et un cycle d’exclusion s’installe.

"Un pays qui met en place des mesures économiques et sociales peut limiter l’impact de la crise sociale sur les personnes." En théorie, il y a un effet positif, mais la recherche en santé mentale, sous financée selon le CSS, ne permet pas d’objectiver les effets, et donc d’établir des priorités politiques, explique le spécialiste

Les chiffres font peur

Les problèmes de santé mentale sont prévalant. Ils concernent 14% de la population belge, là où le diabète touche 6% des Belges et l’hypertension 18%. L’anxiété est prédominante (11%), devant la dépression (9%).

Sciensano souligne aussi une augmentation spécifique des troubles anxieux, qu’elle suit au travers de ses enquêtes… Alors que de nombreuses maladies chroniques sont en diminution grâce à des politiques de sensibilisation et de dépistage.

Le coût social des troubles mentaux est important. "Une étude internationale datant de 2015 a évalué leur impact sur l’économie belge à 5% du PIB. C’est l’un des pourcentages le plus important des pays de l’OCDE (NDLR 38 pays développés). Ne pas agir a un coût important pour notre société ", souligne Pierre Smith.

Enfin, le fardeau de la maladie mentale est particulièrement important. Cet indicateur est basé à la fois sur la mortalité précoce et la morbidité (l’impact sur la qualité de vie de la personne). "Les problèmes de santé mentale sont responsables de 21% du fardeau en Belgique. Ce sont les maladies chroniques qui ont le plus d’impact sur les Belges. En comparaison, le cancer a un poids de 19% et les troubles musculo-squelettiques de 14%. "

Agir dans le bon sens

La Belgique fait face aux mêmes problèmes que le reste de l’Europe, et cherche des solutions propres. "Nous avons mis en place le renforcement de la 1re ligne psychologique, permettant un meilleur accès au remboursement des soins psychologiques Toutes ces interventions aident les personnes à mieux gérer leurs difficultés."

Des journées d’études comme celles de mercredi permettent de prendre du recul, comparer notre situation avec celle des autres pays… Et tirer la sonnette d’alarme.