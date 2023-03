"Les Trois Mousquetaires" d’Alexandre Dumas : ça ferraille dans tous les sens

À dire vrai, la chose ne tient pas de la coïncidence puisque c’est la production des films, à savoir la maison Pathé, qui a contacté l’éditeur pour lui proposer un partenariat, l’idée étant de mettre sur pied des "déclinaisons plus ludiques ou humoristiques afin de toucher une cible différente", selon Dimitri Rassam, le producteur de l’adaptation de Martin Bourboulon.

Chez Casterman, on a accueilli la chose avec, fatalement, pas mal d’enthousiasme. Benoît Mouchart, le directeur éditorial, a toutefois ouvert une voie à deux bandes avec, d’abord, la publication d’un… manga reprenant, grosso modo, le canevas du film. "On s’est dit, confirme Benoît Mouchart, que d’Artagnan est un jeune garçon espiègle. Les Trois Mousquetaires constituent un récit initiatique, pas de doute, c’est du shônen !"

Les Trois Mousquetaires - Le manga ©Casterman

Traduisez, pour les non-initiés au neuvième art made in Japan: une bande dessinée destinée aux jeunes adolescents, plutôt masculins. "Casterman a eu l’intelligence d’éviter le cliché de l’adaptation en dessin réaliste et classique, ce qui aurait été daté", complimente Néjib, le scénariste franco-tunisien qui s’est chargé du scénario de ce premier volet, sorti le 15 mars.

Le même jour paraissait également, toujours chez Casterman, une autre déclinaison, d’un genre totalement différent: une version gaguesque que l’on doit à Gilles Rochier et Fabrice, deux anciens compagnons de route de Fabcaro.

D’Artagnan en mode gangsta

"L’essentiel était de pouvoir le tourner à notre sauce", souligne Erre, qui n’a pas voulu trop coller au film: "Par exemple, je ne me suis pas risqué à caricaturer les acteurs, pas plus que je n’ai cherché à me rapprocher des traits de Vincent Cassel et Romain Duris."

Les Trois Mousquetaires - Les gags, Casterman, 2023 ©Casterman

Les mousquetaires du duo Erre-Rochier ont un style, disons, plus "urbain". Et multiplient, dans un registre absurde, des références à l’actualité et à la pop culture, entre Karl Lagerfeld, Emmanuel Macron (et son "projet !") ou encore la question, brûlante, du consentement. Une vraie réussite. Et de quoi redonner un coup de fouet moderne à l’œuvre de Dumas. "Mon fantasme, conclut le producteur Dimitri Rassam, serait même que demain, de futurs tomes de la bande dessinée génèrent des films ! " Et pourquoi pas ?

CASTERMAN | "Les Trois Mousquetaires – Les gags", tome 1, "D’Artagnan est dans la place", Rochier/Erre, 48 p., 9.95 €.

CASTERMAN | "Les Trois Mousquetaires – Le manga", tome 1, Tchao/Néjib, 200 p., n/b, 7.95 €.