Une nouvelle campagne d’arrachage contre une invasive dont on ne viendra pas à bout

Cette plante invasive, notamment très présente le long des cours d’eau, a vu son aire de répartition s’étendre de façon importante lorsque les cours d’eau en crue ont déplacé des plantules, des fragments de tiges et des rhizomes. Essaimant dans les jardins, les prairies et ailleurs de futurs massifs de renouées qui risquent d’étouffer toute biodiversité.

12 tonnes de boutures arrachées en 2022

Si les massifs déjà présents depuis plusieurs années ne peuvent plus être éliminés car leur système racinaire est déjà largement installé (jusqu’à plus de 7 mètres de profondeur !), les jeunes plants "nés" des inondations peuvent encore être éradiqués. C’est le travail auquel s’emploient depuis le printemps 2022 les ASBL Contrats de Rivière de l’Ourthe, de la Vesdre, de la Lesse et de l’Amblève. Après une première campagne d’arrachage des boutures de renouées en 2022, une inspection des sites sera effectuée dès avril et une nouvelle campagne d’arrachage organisée dans la foulée.

"L’an dernier, sur les 4 bassins inondés en 2021, ce sont 12 tonnes de boutures qui ont été arrachées", indique Xavier Vicca, chargé de projet “gestion boutures de renouées” pour le bassin de l’Ourthe. Un travail de titans puisque ce n’est qu’une petite partie seulement des bassins qui a pu être nettoyée. Pour le Contrat Rivière de l’Ourthe par exemple, seulement 100 des 900 kilomètres du bassin ont été parcourus l’an dernier. Et il faudra sans doute repasser à certains endroits nettoyés l’an dernier, car des boutures ont pu revenir ou bien d’autres pousses plus tardives sont apparues après le passage des arracheurs.

Sur chacun des quatre bassins concernés, les Contrats de Rivière ont recruté une personne qui s’occupe spécifiquement de la coordination de l’arrachage. "Pour l’Ourthe, nous avons aussi recruté 2 ouvriers pendant trois mois pour aider à l’arrachage."

Sur la Vesdre, ce sont 6 ouvriers qui ont travaillé pendant 2,5 mois et parcouru 115 des 330 kilomètres du bassin. "Mais historiquement, c’est la zone où la renouée est la plus présente", note Xavier Vicca.

L’espoir de venir à bout de cette plante invasive est cependant inexistant. Parce qu’elle est tenace (voir ci-dessous) et parce que, pour les plus grands bassins, il est impossible de passer partout. "Il n’y a pas de solution pour l’éradiquer. L’objectif est donc de contenir au maximum son expansion."