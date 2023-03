L’audition d’un témoin a tourné court ce mardi après-midi. Walter B, grièvement blessé à Zaventem, est sorti de son témoignage en hurlant à l’adresse des accusés “assassins, vous êtes un assassin…” Dès l’entame de sa prise de parole, la victime s’est exprimée avec beaucoup d’aigreur face à l’État belge, aux assurances. Cet argumentaire a été régulièrement été entendu depuis le début des témoignages.

2. Un policier tire sur un patient d’un hôpital psychiatrique à Uccle

Un policier a ouvert le feu sur un patient d’un établissement de soin psychiatrique d’Uccle, le blessant grièvement. Il serait décédé lors de son arrivée à l’hôpital. Les circonstances exactes de la fusillade sont encore peu claires.

3. Nouvelle politique agricole commune : rassemblement d’agriculteurs à Jambes

Une délégation d’agriculteurs de la Fédération Wallonne de l’Agriculture est venue faire entendre son mécontentement concernant les mesures contenues dans le Plan Érosion et la Nouvelle Politique Agricole Commune.

4. Une vaste opération antidrogue

Vaste opération antidrogue menée à Liège, Verviers, Marche-en-Famenne, Houffalize et Morlanwelz : 160 policiers, 21 perquisitions, 18 interpellations et d’importantes saisies ont été effectué dans le milieu criminel albanais lié au trafic de cocaïne et de cannabis.

5. Diables rouges : convocation de Bakayoko pour remplacer Doku

Mauvaise nouvelle pour les Diables rouges mais pas une surprise : Jérémy Doku quitte déjà le rassemblement de Tubize, souffrant toujours de sa blessure face à Marseille. Pour le remplacer, Tedesco a choisi une nouvelle tête en la personne de Johan Bakayoko.

