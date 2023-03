Procès des attentats: Virginie Valentin s’asseyait toujours dans la 2e voiture du métro

Pour Virginie Valentin, 45 ans, le "22 mars" s’écrit "avec une majuscule. Comme le 21 juillet, les feux d’artifice en moins... " Ce 22 mars 2016, elle a pris place dans le métro, en début de ligne à Hermann Debroux. "C ’est un avantage, on peut choisir sa place." Par habitude, elle s’installe systématiquement "dans la deuxième voiture. Et je me plonge dans mon bouquin." C’est ce qu’elle qualifie de première erreur ce 22 mars 2016. Sa deuxième erreur, selon son analyse, "c’est d’être partie plus tôt que d’habitude." Ce matin-là, c’est plutôt les yeux rivés sur son smartphone que sur son bouquin qu’elle focalisait son attention. Elle était en quête "d’éléments sur ce qui se passait à l’aéroport."