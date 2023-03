Racisme : "La société évolue trop lentement"

Alors que la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale se tiendra ce mardi, les chiffres, en Belgique, restent alarmants. En 2022, les signalements reçus par Unia, l’ex-Centre pour l’égalité des chances, indiquent que le racisme constitue encore une triste réalité en Belgique. Ainsi, 735 dossiers relevant des critères "raciaux", soit près de 35% de l’ensemble des dossiers, ont été ouverts par Unia l’année dernière. Par "critères raciaux", l’organisation entend l’origine nationale ou ethnique, la couleur de peau, la nationalité et l’ascendance.

Malgré ces données, peut-on tout de même parler d’évolution favorable au fil des années ? "Nous évitons de faire des comparaisons d’une année à l’autre, il faut plutôt observer la problématique sur le long terme, affirme Patrick Charlier, directeur d’Unia. Quoi qu’il en soit, il faut reconnaître que c’est sur les questions de discrimination raciale et d’actes de haine que nous sommes le plus sollicités, devant les discriminations sur base du handicap, des convictions religieuses, de l’âge ou de l’orientation sexuelle."

Si le nombre d’ouvertures de dossiers pour racisme demeure non négligeable, certaines améliorations sont néanmoins constatées, notamment en matière d’emploi. "Nous avons récemment publié la 5e édition de notre monitoring socio-économique. Ce que l’on constate au fil des années, c’est que le retard des personnes d’origine étrangère sur le marché de l’emploi se résorbe, mais ces évolutions sont extrêmement lentes. Lorsqu’on est étranger, on a toujours plus de risque d’avoir un emploi précaire, mal payé, un contrat à durée déterminée ou un temps partiel non voulu, avance Patrick Charlier. Si on laisse les choses évoluer comme cela, il faudra 60-70 ans pour combler ce retard en termes de participation au marché de l’emploi et d’accès aux emplois de qualité. Or, ce délai est inacceptable. Il faut donc prendre des mesures pour lutter contre ces discriminations raciales systémiques."

De nouvelles victimes de racisme

En Belgique, la discrimination raciale s’exprime d’abord dans l’accès au logement (185 dossiers ouverts en 2022). "Nous sommes clairement dans une crise du logement, avec une absence de logements en suffisance et de qualité." Le propriétaire d’un bien a donc le choix entre plusieurs candidats locataires. "Et il n’est pas obligé de motiver son choix... On a quelques dossiers où la volonté de ne pas avoir de locataire étranger s’exprime clairement, mais cela reste souvent difficile à prouver." Vient ensuite la discrimination sur le marché de l’emploi (158 dossiers) . "Une fois diplômée, et à qualification égale, une personne d’origine étrangère mettra deux fois plus de temps avant de décrocher un premier emploi." La discrimination en société, dans l’espace public, est également particulièrement fréquente (151 dossiers).

Mais au fond, quels sont les personnes qui souffrent le plus de stigmatisation aujourd’hui ? "Nous nous refusons de faire un classement des personnes les plus discriminées, dit Patrick Charlier. Cela reste de toute façon une expérience traumatisante..." À cet égard, Unia constate, malheureusement, que de nouvelles personnes sont victimes de racisme. L’organisation a en effet vu apparaître un racisme anti-russe suite à l’éclatement de la guerre en Ukraine. "Ces individus ne sont pourtant pas nécessairement partisans de la guerre ou de Poutine, mais force est de constater qu’ils peuvent désormais être stigmatisés, interpellés voire agressés."

Reconnaître les inégalités

Pour lutter contre le racisme, la première piste de solution consiste à reconnaître que la stigmatisation raciale structurelle existe dans notre société. "Mais ce qui est plus difficile à faire reconnaître et accepter, c’est que des mécanismes liés à l’organisation de notre société reproduisent les inégalités dans le temps. Que ce soit en matière d’enseignement, d’emploi, etc." Or, cette reconnaissance est une étape préalable essentielle à la mise en place d’actions positives, favorisant notamment l’accès à certains droits, pour les personnes d’origine étrangère. "Il y a encore du travail, mais la réflexion avance, estime Patrick Charlier. Des mesures ont d’ailleurs été prises au niveau fédéral en termes d’emploi, etc. Mais tout le monde n’en est pas encore convaincu, il y a donc toujours un travail de sensibilisation et de formation à mener. [...] Au niveau wallon, il n’existe pas encore de plan d’action contre le racisme, mais il en est question, notamment sur les problématiques liées au logement."