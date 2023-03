”Il existe une fenêtre d’opportunité, qui se referme rapidement, pour assurer un futur viable et durable pour tous”, avertissent les scientifiques dans leur “résumé pour les décideurs”. Dans la nouvelle édition de son rapport, le GIEC estime que des baisses immédiates et fortes des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre sont nécessaires si l’on souhaite contenir le réchauffement climatique.

+ LIRE ICI

2. L’Europe autorise Orange Belgique à racheter VOO, une opération qui bénéficie aussi à Telenet

La Commission européenne a finalement autorisé Orange à racheter VOO ce lundi 20 mars. Pour maintenir une concurrence, Telenet pourra commercialiser ses abonnements fixes en Wallonie sur le câble de VOO.

+ LIRE ICI

3. Xi Jinping, en Russie, salue “les relations étroites” entre Moscou et Pékin

Un plan chinois pour régler le conflit en Ukraine doit être discuté ce lundi lors d’un sommet à Moscou entre le président russe et son homologue chinois. À son arrivée sur le sol russe, Xi Jinping a tenu à souligner le partenariat entre les deux pays “dans une coopération stratégique globale. C’est ce statut qui détermine qu’il doit y avoir des relations étroites entre nos pays”

+ LIRE ICI

4. Yari Verschaeren s’est déchiré les ligaments croisés : il sera forfait jusque début 2024

Mal retombé hier sur son genou lors de la victoire des Mauves à OHL, Yari Verschaeren craignait le pire. C’est confirmé, une rupture des ligaments croisés l’éloignera des terrains pendant au moins 10 mois. Une très mauvaise nouvelle pour Anderlecht et pour le joueur, qui rendait de très bonnes copies depuis l’arrivée de Brian Riemer sur le banc.

+ LIRE ICI

5. 2 Belges perdent la vie dans un accident en France

Deux femmes belges âgées de 65 et de 24 ans ont péri dans un accident de la route aux alentours de Limoges en France. Les circonstances sont encore floues, mais selon les premières constatations, aucun autre véhicule n’est impliqué.

+ LIRE ICI