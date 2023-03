Climat: le monde était prévenu , mais il a foncé dans le mur, dit le Giec

Seuls les indécrottables optimistes s’accrocheront à cette phrase prononcée ce lundi par Hoesung Lee, le président du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec), à l’occasion de la présentation du rapport de synthèse de neuf années de travaux sur le climat. Un résumé pour “les décideurs” des précédents rapports consacrés à des thématiques précises: l’impact d’un réchauffement de 1,5 °C, sur les océans, les glaces et les sols de la planète ; une évaluation de l’évolution du changement climatique, ses conséquences et les solutions.

En un peu plus de 30 ans, c’est le sixième résumé du genre produit par le Giec. Le constat est à chaque fois le même. En pire.

Alors que limiter le réchauffement global de la planète à +1,5 °C était le Graal que tous s’étaient engagés à atteindre lors de la COP21 en 2015 à Paris, huit ans plus tard il ne s’agit plus que d’une chimère. Le réchauffement climatique atteindra bien 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle dès les années 2030-2035, prévient aujourd’hui le Giec alors que la température a déjà grimpé de près de 1,2 °C en moyenne. Et cette projection est valable dans presque tous les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre de l’humanité à court terme, compte tenu de leur accumulation depuis un siècle et demi.

Un roi du pétrole pour sauver le climat

Et les émissions de CO2 qui émaneraient des infrastructures fossiles existantes, si elles ne sont pas équipées de moyens de captage, suffiraient à elles seules à faire basculer le monde vers les 1,5 °C, ajoute le rapport.

Oui, mais nous avons la technologie, les outils, les ressources financières… Il suffira donc d’activer tout cela lors de la COP28 en décembre prochain ? Ça, c’est pour les optimistes. Les réalistes rappelleront que ce rendez-vous climatique de Dubaï, lors duquel la décision de décarboner totalement les activités humaines devra être prise, sera présidé par le sultan Al Jaber, PDG de la compagnie nationale pétrolière Abu Dhabi National Oil Company…

Si d’aucuns jugent parfois excessives les sentences prononcées par l’activiste Greta Thunberg, difficile dans ce contexte de lui donner tort lorsqu’elle déclarait ce lundi que les personnes au pouvoir "vivent toujours dans le déni" et vont "activement dans la mauvaise direction".

Pour enfoncer le clou, on ajoutera que ce rapport de synthèse âprement discuté pendant une semaine à Interlaken, en Suisse, a été adopté sans la participation de nombreux pays en développement. Pourtant les moins émetteurs de gaz à effet de serre et les plus impactés par les effets du changement climatique. Ceux-ci n’avaient tout simplement pas reçu les financements pour pouvoir rester plus longtemps en Suisse, a regretté le climatologue belge Jean-Pascal van Ypersele.

Il faudra décidément être optimiste pour espérer que l’on puisse faire marche arrière et sortir du mur vers lequel nous avons délibérément foncé depuis des décennies.

