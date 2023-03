Toitures plates, le contre et surtout le pour

La toiture plate qui confère aux nouvelles constructions une esthétique contemporaine et une touche de modernité aux annexes de bâtiments plus anciens a le vent en poupe. Quels sont les avantages et les inconvénients ? On fait le point avec Gilbert Pierrard. Couvreur expérimenté, il a dirigé le centre IFAPME Namur-Brabant wallon et élaboré des notes d’information technique sur les problèmes de toitures plates et inclinées.