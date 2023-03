La première sélection du nouveau sélectionneur national était très attendue après l’échec du dernier Mondial. Pour affronter la Suède de Zlatan Ibrahimovic en éliminatoires de l’Euro puis l’Allemagne en amical, Domenico Tedesco a décidé de se passer d’Axel Witsel et de Dries Mertens. Roméo Lavia est le seul nouveau Diable.

2. La Cour pénale internationale émet un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine

Pour sa responsabilité dans le conflit en Ukraine, la Cour pénale internationale de La Haye a déclaré avoir émis un mandat d’arrêt contre le président russe ainsi que contre Maria Lvova-Belova, commissaire présidentielle aux droits de l’enfant en Russie.

3. Le gouvernement wallon interdit TikTok sur les appareils professionnels de son personnel

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo l’avait récemment annoncé et c’est désormais officiel : le gouvernement régional interdit préventivement à son personnel l’installation et l’utilisation de l’application TikTok sur les appareils de service fixes et mobiles sur lesquels circulent des informations relatives à l’activité professionnelle.

4. Le gouvernement wallon approuve définitivement le projet de fusion de Bastogne et Bertogne

C’était la suite logique et attendue après la validation en première lecture survenue fin janvier, le gouvernement wallon a définitivement adopté, ce vendredi 17 mars, l’avant-projet de décret relatif à la fusion des communes de Bastogne et de Bertogne. Le dossier va désormais être déposé sur le bureau du parlement wallon, qui disposera ensuite de trois mois pour adopter définitivement le décret.

5. Leverkusen-Union, Anderlecht-Alkmaar, du lourd pour Gand : voici les tirages des quarts de finale en Coupes d’Europe

Après la soirée de folie que nous ont offerte les clubs belges jeudi soir, on connaît leurs futurs adversaires en Europa et Europa Conference. L’Union hérite une nouvelle fois d’une bonne équipe allemande alors qu’Anderlecht défiera les Néerlandais d’Alkmaar. On aura également droit à de beaux rendez-vous en Ligue des Champions avec notamment l’alléchante affiche entre le Bayern et City.

