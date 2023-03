Cancer du sein: où aller pour des soins de qualité ? Notre carte interactive

Autre constat préoccupant: en 2018, 20 des 52 cliniques du sein coordinatrices du sein n’atteignaient pas le seuil d’activité requis de 125 nouveaux diagnostics par an – pire, trois cliniques coordinatrices restaient même en deçà de 60 nouveaux diagnostics par an, tout comme 3 des 13 cliniques satellites. Le ministre de la Santé a décidé dans la foulée de supprimer le remboursement du traitement du cancer pour les centres non agréés, pour concentrer les soins dans un moins grand nombre d’hôpitaux. Cela augmentera les chiffres à l’avenir.

Où se trouvent les cliniques du sein coordinatrices et leurs cliniques satellites ?

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke : "Mon message aujourd’hui est clair: choisissez toujours un hôpital qui figure sur la liste si l’on vous diagnostique un cancer du sein. Et si l’hôpital ne figure pas sur cette liste, il ne s’agit pas d’une clinique du sein agréée et nous vous déconseillons vivement de vous adresser à cet hôpital pour un traitement du cancer du sein. J’invite les entités fédérées, quant à elles, à assurer le suivi et le contrôle des normes d’agrément existantes et à retirer l’agrément si les conditions ne sont pas remplies."

Il n’y a pas encore de clinique du sein en province du Luxembourg

" Le réseau Vivalia, en province du Luxembourg, est composé de quatre hôpitaux. Aucun des sites du réseau n’est actuellement agréé comme clinique coordinatrice du sein ou comme clinique satellite", reconnaît Sabine Stordeur, directrice du programme de recherche du KCE. Mais elle explique que le registre du cancer et l’ AViQ se sont penchés sur la question: "Ils ont essayé de déterminer si collectivement, ces sites hospitaliers peuvent répondre aux critères d’agrément, quitte à réorganiser l’offre de soin au sein du réseau."

L’analyse montre que grâce à une réorganisation du réseau, au moins un site correspondrait aux critères minimaux d’agrément de clinique du sein, et avoir une clinique coordinatrice. "Le problème du volume de cas pourrait donc être résolu dans un futur proche. Mais ce n’est qu’une norme d’agrément parmi d’autres: il y a des normes d’infrastructures et de personnel qui doivent correspondre également. Mais elles peuvent se résoudre évidemment."